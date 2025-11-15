Aumento, bono y aguinaldo: los montos finales que recibirán jubilados y pensionados este diciembre 2025

El dato de inflación correspondiente al mes de octubre fue publicado por el Indec el miércoles pasado y con la cifra se pudo hacer el cálculo estimativo de cuánto podrían cobrar los jubilados y pensionados en diciembre de 2025. Además el monto final también incluye el pago de bono y la segunda parte del aguinaldo.

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de Anses recibirán su haber mensual con un aumento por movilidad.

El dato clave que habilita el incremento es el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se ubicó en 2,3%, conforme lo establece el Decreto 274/2024 que reemplazó la antigua fórmula de movilidad trimestral.

Los montos finales que recibirán jubilados y pensionados este diciembre 2025

En este contexto, el haber mínimo para los jubilados se ubicará en $340.746,35 y si se llegase a confirmar el pago del bono extra de $70.000, la mínima terminaría ubicándose en $410.746,35.

A este cálculo se le sumará el cobro del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre que podría aportar un extra aproximado de $170.373. En este caso el monto final que se depositaría rondaría los $581.119,35.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) el monto pasará a $272.597,08, con el bono se elevará a $342.597,08 y más el aguinaldo ascenderá a $478.895,62. Por las Pensiones no contributivas (invalidez o vejez): el monto sin bono será de $238.522,44; con bono $308.522,44; y con bono más aguinaldo $427.783,66.

Dos puntos a aclarar, el bono se paga de forma completa solo a quienes cobran la jubilación mínima y de manera proporcional para aquellos cuyos haberes se encuentren entre la mínima con un tope aproximadamente de $410.746. El propósito del bono es que nadie cobre menos de ese tope con el bono incluido.

En tanto por el aguinaldo, es necesario recordar que su cifra corresponde al 50% del haber bruto mensual más alto del último semestre, en este caso sería el haber de diciembre.

