Boca ya conoce el árbtiro para el duelo ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana
El uruguayo Andrés Matonte fue designado por Conmebol para el duelo que se jugará el próximo jueves en La Bombonera. Los detalles.
En las horas previas a los últimos dos partidos del Mundial 2026, el regreso del fútbol de clubes empieza a tomar forma. En este sentido, la Copa Sudamericana tendrá su etapa de ida de los playoffs previos a los octavos de final en los que dos de los protagonistas serán Boca y O’Higgins.
A escasos días de la presentación que se dará en La Bombonera el próximo jueves 23 de julio a las 21:30, la Conmebol confirmó quién estará a cargo del arbitraje del compromiso entre el Xeneize y el combinado chileno, siendo este el uruguayo Andrés Matonte.
Los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana
⭐️🏆 É o caminho à #GrandeConquista! Estão deifnidos os duelos das Oitavas da CONMEBOL #Sudamericana.— CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 29, 2026
🤔 Quem serão os finalistas? pic.twitter.com/kwyCevytTr
Será el octavo partido que dirigirá de Boca en su carrera, donde el Xeneize arrastra previamente tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Salvo el último, ante Independiente del Valle por los playoffs de la Sudamericana 2024, los restantes fueron por Copa Libertadores.
Cabe destacar que Boca llegó a la Sudamericana luego de quedar eliminado en el tercer puesto de su grupo en la Libertadores, quedando por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica.
En tanto, O’Higgins fue segundo de su grupo en este torneo, por lo que clasificó a la instancia previa a los octavos de final. El próximo jueves, desde las 21:30 en La Bombonera, se verán las caras para empezar a definir quién pasará a la próxima ronda.
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