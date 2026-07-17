Boca ya conoce el árbtiro para el duelo ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana

En las horas previas a los últimos dos partidos del Mundial 2026, el regreso del fútbol de clubes empieza a tomar forma. En este sentido, la Copa Sudamericana tendrá su etapa de ida de los playoffs previos a los octavos de final en los que dos de los protagonistas serán Boca y O’Higgins.

A escasos días de la presentación que se dará en La Bombonera el próximo jueves 23 de julio a las 21:30, la Conmebol confirmó quién estará a cargo del arbitraje del compromiso entre el Xeneize y el combinado chileno, siendo este el uruguayo Andrés Matonte.

Los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana

⭐️🏆 É o caminho à #GrandeConquista! Estão deifnidos os duelos das Oitavas da CONMEBOL #Sudamericana.



🤔 Quem serão os finalistas? pic.twitter.com/kwyCevytTr — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 29, 2026

Será el octavo partido que dirigirá de Boca en su carrera, donde el Xeneize arrastra previamente tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Salvo el último, ante Independiente del Valle por los playoffs de la Sudamericana 2024, los restantes fueron por Copa Libertadores.

Cabe destacar que Boca llegó a la Sudamericana luego de quedar eliminado en el tercer puesto de su grupo en la Libertadores, quedando por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica.

En tanto, O’Higgins fue segundo de su grupo en este torneo, por lo que clasificó a la instancia previa a los octavos de final. El próximo jueves, desde las 21:30 en La Bombonera, se verán las caras para empezar a definir quién pasará a la próxima ronda.