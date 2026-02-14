Gonzalo Finlez: “La reforma laboral busca una transferencia de ingresos de trabajadores a empresarios”

Más allá de la calma en la superficie de la coyuntura la gestión libertaria está impulsando un cambio estructural. En en diálogo con RÍO NEGRO Gonzalo Finlez, economista, divulgador económico y asesor financiero, afirmó que “el Gobierno pretende que las exportaciones mineras y el petróleo y gas de Vaca Muerta, sean las principales fuentes de dólares del país”. Sin embargo, dice, una modificación así lleva tiempo y el gabinete económico hoy está enfocado, también, en el mientras tanto.

PREGUNTA: Ha referido a este esquema financiero como un “Ponzi”, es decir, una estafa. ¿De qué se trata?

RESPUESTA: Es lo que se conoce como “bicicleta financiera”, pero llevado al extremo. Un esquema Ponzi no es sustentable en el tiempo porque no tiene un flujo de ingreso genuino. Los rendimientos se generan acumulando dinero sobre dinero hasta que se rompe. Se ofrecen bonos con tasas superiores a la inflación esperada para que los inversores se queden en pesos en lugar de comprar dólares que no tiene, porque depende de los rescates externos. Desde diciembre está activo este esquema: cada dos semanas hay vencimientos de deuda del Tesoro y se ofrecen tasas altas para renovarla. La particularidad es que se renueva más deuda de la que vence, y se genera una bola de nieve de intereses que son capitalizables y no se pagan mensualmente. El gobierno no cuenta estos intereses acumulados cuando calcula el superávit financiero, maquillando el problema. Cuando hay estrés en el mercado financiero, las empresas deciden cobrar estos pesos y comprar dólares, como vimos en abril y septiembre del año pasado.

P: ¿Se detuvo la desinflación?

R: Salió un informe de la consultora 1816 que calculaba que quien compró títulos en pesos a tasa variable desde que asumió el gobierno tiene una ganancia acumulada del 88% en dólares. El gobierno hace esto porque no tiene dólares suficientes para vender a los privados que quieran dolarizarse y pisa el dólar porque en Argentina, cuando sube el dólar, suben los precios. Pero estamos viendo límites: después de las elecciones de octubre, el dólar no sube (incluso bajó) y eso no redundó en una caída de la inflación. Además, el gobierno postergó aumentos de tarifas (luz, gas, agua, combustibles), pero anunció que este año los aumentará por encima del Índice de Precios al Consumidor, lo que genera expectativas de mayores costos. El gobierno decía que en agosto la inflación iba a empezar con cero, pero llevamos siete meses donde la inflación mensual da cada mes más arriba. Hay un agotamiento en el proceso.

P: ¿Es correcto decir que bajó la inflación a costa del empleo?

R: Eso tiene que ver con la relación entre los precios internos y las importaciones. Otro de los elementos que usó el gobierno para tratar de planchar a la inflación fue la apertura importadora: que entren productos del exterior a un precio más bajo que el local. Entonces, si entran a competir estos productos, las leyes de la economía dicen que muy probablemente los precios internos bajen por el propio mecanismo de la competencia. Esto se ve en ropa y autos, en bienes de todo tipo que están entrando de afuera. Pero hay una diferencia entre bajar precios internos y bajar el índice de inflación. La apertura importadora empuja precios para abajo por única vez al pasar de una economía cerrada a una abierta, pero no implica que la inflación se desacelere indefinidamente. Es un efecto limitado. El costo, bastante importante, es el cierre de empresas que no pueden competir con las importaciones. Este fenómeno no es solo argentino, se ve en Europa y el mundo desarrollado con productos chinos. Muchos gobiernos protegen sectores (Donald Trump, por ejemplo).

El modelo enfocado en exportaciones con apertura total genera especialización en sectores donde Argentina tiene ventaja comparativa (cobre, pampa húmeda, Vaca Muerta, litio), pero en el resto de los sectores Argentina no tiene una capacidad de competir.

P: ¿La reforma laboral generará empleo?

R: No creo. La creación de empleo va de la mano del crecimiento económico: si los empresarios creen que venderán más, contratan más gente para satisfacer la demanda. Está bien documentado en la historia argentina. La reforma apunta a darle más poder al empleador: más decisiones unilaterales sobre vacaciones, horas extras, tiempos de trabajo, y sobre todo reducir indemnizaciones y cargas patronales. Las contribuciones patronales se han reducido muchas veces desde los 80 y esto nunca redundó en creación de empleo. La reforma busca una transferencia de ingresos de trabajadores a empresarios, con el mantra ideológico de que si los empresarios aumentan su ganancia, invertirán más y emplearán más trabajadores. Varias medidas de la reforma ya fueron introducidas en el DNU 70 y la Ley Bases, y la creación de empleo sigue siendo negativa: hay más despidos que contrataciones.

P: ¿Y si sale bien? ¿Se puede resolver la restricción externa?

R: Si al gobierno “le sale bien” según sus propios objetivos, sería llegar al ingreso de miles de millones de dólares por petróleo, gas, minería y el agro. Ese ingreso generaría un boom de inversiones que se retroalimentaría en los sectores exportadores. Argentina sería una economía ordenada como Chile, Perú o Uruguay: inflación del 2-3% anual, sin mirar el precio del dólar todos los días, tranquila para hacer negocios… La contra es que aunque ese modelo salga bien, le sobran 30 millones de argentinos o más. El modelo enfocado en exportaciones con apertura total genera especialización en sectores donde Argentina tiene ventaja comparativa (cobre, pampa húmeda, Vaca Muerta, litio), pero en el resto de los sectores Argentina no tiene una capacidad de competir. Sin planificación, estos sectores no generan el empleo necesario para 47 millones de argentinos. Cada mina abre menos de 1000 puestos de trabajo. Vaca Muerta crea empleo, pero es poco más del 10% de los despidos a nivel nacional. Y esto probablemente se profundice. Sin producción industrial, que genera trabajo sostenido y en masa, se termina generando desempleo más grande. Un factor clave serán las elecciones intermedias de Estados Unidos. Milei apuesta a las inversiones estadounidenses basadas en compromisos políticos con Trump. Esto puede estabilizar o desestabilizar el plan económico de cara a 2027.

P: ¿Qué alternativa o modelo alternativo se puede plantear?

R: En un contexto internacional donde los recursos argentinos son muy demandados por la carrera armamentista, la inteligencia artificial y transiciones energéticas, Argentina tiene una ventaja: Estados Unidos está desesperado por hacerse de esos recursos. Argentina podría explotar sus recursos naturales de forma sustentable, discutiendo con las comunidades locales, no como imposición. Pero no para exportar y que sea un saqueo literal (carbonato de litio casi sin procesar, soja sin molienda, petróleo crudo), sino hacer encadenamientos productivos: producir baterías de litio, refinar petróleo y gas, producir caños para gasoductos en Argentina y no en India. Esto requiere planificación económica. Hace 5 años era marginal plantear esto, ahora es la discusión de las principales potencias. China lo está demostrando con superioridad. La pregunta base es: ¿qué va a producir Argentina? Milei puede responderla, pero la oposición no. Dice “produzcamos todo” y no termina de definir prioridades, dónde irá la plata. Argentina tiene poca plata, pocos dólares. Hay que racionalizar recursos y decidir ganadores, decidir sectores que serán fuentes de financiamiento para crear valor y empleo en Argentina.

Perfil

Gonzalo Finlez nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, hace 33 años y a los 18, se mudó a Buenos Aires para estudiar y recibirse de Licenciado en Economía.

Además de trabajar como asesor financiero, coconduce los programas de streaming Decimos Cosas con Candelaria Botto y Un Mundo Feliz con Fernando Ramal en el canal Delireo, que se encuentra en YouTube.

También se lo puede ver en Filo News.