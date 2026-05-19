La Justicia confirmó la causa de muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: las dudas de la querella y qué pasa con la madre

La Justicia de Chubut finalmente confirmó la causa del deceso de Ángel López, el nene que murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba bajo cuidado de su madre y su padrastro. El informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense puso en duda la principal hipótesis de un presunto asesinato a golpes, aunque el abogado del padre biológico sostuvo que aún así no se puede descartar que la muerte se haya producido por una golpiza previa. Qué puede suceder con la situación procesal de la madre y su pareja.

Finalmente, se determinó que el chico de cuatro años murió producto de «síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar».

En detalle, los profesionales acotaron «bronquiolitis y bronconeumonía» y añadieron «en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos». Fuentes del caso precisaron a Infobae que se trata de una «hipoperfusión tisular grave multifactorial».

Los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo determinaron, tras una junta médica realizada el 15 de mayo pasado, que las más de 20 lesiones cerebrales halladas se corresponden con el proceso de las patologías señaladas y no a golpes ni al síndrome del sacudón.

Los peritos que estudiaron los informes complementarios detectaron que en las lesiones cerebrales influyeron una internación por Rinitis alérgica por Covid 19 (en el 2022) y otra por neumonitis (en el 2024).

“Coma, paro cardiorrespiratorio en domicilio con desconocimiento de la causa del mismo, neumonitis causada por inhalación de vómito. Diabetes insípida”, fue otro diagnóstico que recibió Ángel el 5 abril de este año.

Al día siguiente, en horas de la noche, presentó un paro cardiorrespiratorio que, pese a los esfuerzos de los médicos, terminó costándole la vida después de unos 30 minutos.

Los médicos de la ambulancia apuntaron que presentaba una coloración en la piel y las mucosas y le aplicaron medicación para broncoespasmo severo, ya que la madre relató que su hijo había tenido dificultades respiratorias.

Caso Ángel: el padre biológico no descartó una paliza previa

Roberto Castillo, quien representa a Luis López (el papá biológico de Ángel), remarcó que la muerte del niño se generó en un contexto marcado por la violencia tras el informe del cuerpo médico forense.

“En principio esta junta médica lo que ha determinado es que se identificaron los traumatismos y también se identificó que él tenía una enfermedad respiratoria. La realidad es que la enfermedad respiratoria nosotros lo analizamos y nos parece raro respecto a lo que dice la autopsia”, indicó en contacto con ADN Sur.

“El histopatológico ya ha dicho que no tiene que analizarse de manera aislada que debe analizarse de manera complementaria con la autopsia preliminar. La autopsia preliminar nos habló de los traumatismos producto de los golpes en la cabeza”, destacó.

En este sentido, acotó que la infección respiratoria no pudo haberse provocado de un momento al otro: “Una persona que ingresa a una guardia producto de una neumonía no ingresa con un 99% de oxigenación en sangre».

En esta línea, sumó que más de 50 testigos declararon situaciones de violencia en torno al niño, por lo que sentenció que no se puede descartar que los traumatismos en la cabeza hayan sido producto de golpes.

«Son datos contrapuestos entre el estudio complementario y la autopsia preliminar”, afirmó y concluyó que «si existió una afección pulmonar, fue después de que se afectó mediante los golpes el sistema nervioso central de Ángel”.

Qué se sabe de la situación judicial de la mamá de Ángel

Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica de Ángel)y Michel Kevin González cumplen prisión preventiva por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento.

Según reveló Infobae, desde la fiscalía no piensan cambiar la imputación contra ambos, pero sí puede variar a quién apuntan como autor y a quién como cómplice, como a la vez modificar la figura a «abandono de persona» que prevé un máximo de 15 años de cárcel, a lo que contextualizan en un supuesto marco de maltrato infantil y vulnerabilidad.