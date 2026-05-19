Tres comidas post gym: recetas altas en proteínas y sin harinas para recuperar energía
Opciones simples, rápidas y sin harinas para recuperar energía después del entrenamiento y sumar proteínas de calidad.
Después de entrenar, el cuerpo necesita recuperar energía y reparar los músculos. Para eso, una buena combinación de proteínas, grasas saludables y alimentos frescos puede marcar la diferencia. Sin necesidad de usar harinas, hay opciones rápidas, saciantes y fáciles de preparar en casa.
Estas tres recetas son ideales para después del gimnasio y aportan proteínas de calidad para acompañar la recuperación muscular.
Rollitos de jamón, queso y palta
Ingredientes
- Fetas de jamón cocido natural
- Queso cremoso o untable
- 1/2 palta
- Hojas de rúcula
- Pimienta
Preparación
- Untar el queso sobre las fetas de jamón.
- Agregar palta en tiras y rúcula.
- Enrollar y cortar en bocados.
Por qué es ideal
Aporta proteínas y grasas saludables, además de ser una opción rápida para comer después del entrenamiento.
Bowl de pollo con palta y huevo
Ingredientes
- Pechuga de pollo grillada
- 1 huevo duro
- 1/2 palta
- Hojas verdes
- Tomates cherry
- Aceite de oliva
- Limón
Preparación
- Cortar el pollo en tiras.
- Armar el bowl con hojas verdes, tomate y palta.
- Agregar el huevo duro en mitades.
- Condimentar con oliva y limón.
Por qué es ideal
Combina proteínas magras con grasas saludables, ayudando a recuperar músculo y mantener la energía durante varias horas.
Yogur griego con frutas y frutos secos
Ingredientes
- Yogur griego natural
- Frutillas o banana
- Nueces o almendras
- Semillas de chía
Preparación
- Colocar el yogur en un bowl.
- Agregar fruta fresca cortada.
- Sumar frutos secos y semillas.
Por qué es ideal
El yogur griego tiene un alto aporte proteico y, combinado con frutas y grasas saludables, ayuda a recuperar energía después del ejercicio.
Comentarios