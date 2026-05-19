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Tres comidas post gym: recetas altas en proteínas y sin harinas para recuperar energía

Opciones simples, rápidas y sin harinas para recuperar energía después del entrenamiento y sumar proteínas de calidad.

Redacción

Por Redacción

Qué conviene comer después de entrenar. Foto ilustrativa.

Qué conviene comer después de entrenar. Foto ilustrativa.

Después de entrenar, el cuerpo necesita recuperar energía y reparar los músculos. Para eso, una buena combinación de proteínas, grasas saludables y alimentos frescos puede marcar la diferencia. Sin necesidad de usar harinas, hay opciones rápidas, saciantes y fáciles de preparar en casa.

Estas tres recetas son ideales para después del gimnasio y aportan proteínas de calidad para acompañar la recuperación muscular.

Rollitos de jamón, queso y palta

Ingredientes

  • Fetas de jamón cocido natural
  • Queso cremoso o untable
  • 1/2 palta
  • Hojas de rúcula
  • Pimienta

Preparación

  1. Untar el queso sobre las fetas de jamón.
  2. Agregar palta en tiras y rúcula.
  3. Enrollar y cortar en bocados.

Por qué es ideal

Aporta proteínas y grasas saludables, además de ser una opción rápida para comer después del entrenamiento.

Bowl de pollo con palta y huevo

Ingredientes

  • Pechuga de pollo grillada
  • 1 huevo duro
  • 1/2 palta
  • Hojas verdes
  • Tomates cherry
  • Aceite de oliva
  • Limón

Preparación

  1. Cortar el pollo en tiras.
  2. Armar el bowl con hojas verdes, tomate y palta.
  3. Agregar el huevo duro en mitades.
  4. Condimentar con oliva y limón.

Por qué es ideal

Combina proteínas magras con grasas saludables, ayudando a recuperar músculo y mantener la energía durante varias horas.

Yogur griego con frutas y frutos secos

Ingredientes

  • Yogur griego natural
  • Frutillas o banana
  • Nueces o almendras
  • Semillas de chía

Preparación

  1. Colocar el yogur en un bowl.
  2. Agregar fruta fresca cortada.
  3. Sumar frutos secos y semillas.

Por qué es ideal

El yogur griego tiene un alto aporte proteico y, combinado con frutas y grasas saludables, ayuda a recuperar energía después del ejercicio.


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Receta fácil

Después de entrenar, el cuerpo necesita recuperar energía y reparar los músculos. Para eso, una buena combinación de proteínas, grasas saludables y alimentos frescos puede marcar la diferencia. Sin necesidad de usar harinas, hay opciones rápidas, saciantes y fáciles de preparar en casa.

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