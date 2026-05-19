Tres comidas post gym: recetas altas en proteínas y sin harinas para recuperar energía

Después de entrenar, el cuerpo necesita recuperar energía y reparar los músculos. Para eso, una buena combinación de proteínas, grasas saludables y alimentos frescos puede marcar la diferencia. Sin necesidad de usar harinas, hay opciones rápidas, saciantes y fáciles de preparar en casa.

Estas tres recetas son ideales para después del gimnasio y aportan proteínas de calidad para acompañar la recuperación muscular.

Rollitos de jamón, queso y palta

Ingredientes

Fetas de jamón cocido natural

Queso cremoso o untable

1/2 palta

Hojas de rúcula

Pimienta

Preparación

Untar el queso sobre las fetas de jamón. Agregar palta en tiras y rúcula. Enrollar y cortar en bocados.

Por qué es ideal

Aporta proteínas y grasas saludables, además de ser una opción rápida para comer después del entrenamiento.

Bowl de pollo con palta y huevo

Ingredientes

Pechuga de pollo grillada

1 huevo duro

1/2 palta

Hojas verdes

Tomates cherry

Aceite de oliva

Limón

Preparación

Cortar el pollo en tiras. Armar el bowl con hojas verdes, tomate y palta. Agregar el huevo duro en mitades. Condimentar con oliva y limón.

Por qué es ideal

Combina proteínas magras con grasas saludables, ayudando a recuperar músculo y mantener la energía durante varias horas.

Yogur griego con frutas y frutos secos

Ingredientes

Yogur griego natural

Frutillas o banana

Nueces o almendras

Semillas de chía

Preparación

Colocar el yogur en un bowl. Agregar fruta fresca cortada. Sumar frutos secos y semillas.

Por qué es ideal

El yogur griego tiene un alto aporte proteico y, combinado con frutas y grasas saludables, ayuda a recuperar energía después del ejercicio.