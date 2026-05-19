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Sociedad

Un auto despistó y se incendió en la Ruta 7 entre Neuquén y Centenario

Ocurrió a la altura del Cañadón de las Cabras. Los equipos de emergencia trabajan en el sector. El accidente ocurrió metros antes del derivador que dirige hacia el Parque Industrial de Neuquén.

Redacción

Por Redacción

Sucedió en la mano Centenario-Neuquén, metros antes de Circunvalación. Foto: gentileza.

Sucedió en la mano Centenario-Neuquén, metros antes de Circunvalación. Foto: gentileza.

Un nuevo accidente se registró este martes por la tarde en la Ruta 7 de Neuquén a la altura del Cañadon de las Cabras. Aparentemente, un auto despistó y sufrió un principio de incendio cuando se dirigía hacia Neuquén. Ocurrió metros antes del derivador que lleva al Parque Industrial. Personal médico, bomberíl y policial trabajan en la zona. Por el momento, el tránsito no se vio afectado.

De acuerdo a la información trascendida, el siniestro tuvo lugar minutos antes de las 16. Los equipos de emergencia trabajan a la orilla de la ruta. Un video mostró que el tránsito no se encuentra interrumpido en la mano que va hacia la capital.

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Un nuevo accidente se registró este martes por la tarde en la Ruta 7 de Neuquén a la altura del Cañadon de las Cabras. Aparentemente, un auto despistó y sufrió un principio de incendio cuando se dirigía hacia Neuquén. Ocurrió metros antes del derivador que lleva al Parque Industrial. Personal médico, bomberíl y policial trabajan en la zona. Por el momento, el tránsito no se vio afectado.

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