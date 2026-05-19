Un auto despistó y se incendió en la Ruta 7 entre Neuquén y Centenario

Un nuevo accidente se registró este martes por la tarde en la Ruta 7 de Neuquén a la altura del Cañadon de las Cabras. Aparentemente, un auto despistó y sufrió un principio de incendio cuando se dirigía hacia Neuquén. Ocurrió metros antes del derivador que lleva al Parque Industrial. Personal médico, bomberíl y policial trabajan en la zona. Por el momento, el tránsito no se vio afectado.

De acuerdo a la información trascendida, el siniestro tuvo lugar minutos antes de las 16. Los equipos de emergencia trabajan a la orilla de la ruta. Un video mostró que el tránsito no se encuentra interrumpido en la mano que va hacia la capital.

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