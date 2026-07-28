Vacaciones de invierno a la nieve: conoce los consejos de seguridad imprescindibles para manejar en la ruta

La nieve con hielo en rutas y caminos puede presentar un peligro para los viajeros (Foto: archivos)

Conducir en rutas con nieve o hielo exige modificar los hábitos habituales de manejo debido a la disminución de la adherencia entre los neumáticos y la calzada.

Desde Seguridad Vial advierten que la seguridad depende principalmente de utilizar cubiertas en buen estado y adecuadas para este tipo de superficies, además de mantener una velocidad compatible con las condiciones del camino.

Claves para minimizar riesgos en rutas cordilleranas y nevadas

Uno de los riesgos más frecuentes es la presencia de hielo sobre el asfalto, muchas veces imperceptible para los conductores. Ante estas situaciones, se recomienda evitar aceleraciones, frenadas o giros bruscos, ya que cualquier maniobra repentina puede provocar la pérdida de control del vehículo.

También aconsejan incrementar la distancia con el automóvil que circula por delante para contar con mayor margen de reacción. La elección de neumáticos adecuados, la reducción de la velocidad y la anticipación en las maniobras son algunos de los aspectos clave para minimizar riesgos.

En caso de transitar por sectores con nieve profunda, algunos especialistas sugieren reducir moderadamente la presión de inflado de los neumáticos para mejorar la superficie de contacto con el suelo, aunque aclaran que luego deben volver a inflarse cuando se retome el asfalto.

Además, las cadenas deben utilizarse únicamente cuando exista hielo o cuando las autoridades lo indiquen, ya que sobre nieve pueden resultar contraproducentes.

El uso de cadenas es indispensable para viajar a lugares con hielo y nieve en la zona

Antes de iniciar un viaje también se recomienda consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, revisar frenos, luces, limpiaparabrisas y líquidos anticongelantes, además de llevar el tanque de combustible lo más lleno posible. En recorridos por zonas cordilleranas es aconsejable viajar de día y evitar desplazamientos durante nevadas intensas.

Freno motor, parabrisas y emergencias: recomendaciones clave para la ruta

Durante la conducción, el uso del freno motor resulta más seguro que las frenadas intensas, especialmente en descensos o curvas. En caso de que el vehículo comience a patinar, la recomendación es soltar el acelerador, mantener la calma y corregir suavemente la dirección hacia el lugar donde se desea continuar la marcha, evitando movimientos bruscos del volante.

Otra de las recomendaciones apunta al parabrisas cuando se encuentra cubierto por hielo. Los especialistas desaconsejan utilizar el limpiaparabrisas o arrojar agua caliente, ya que esto puede dañar el vidrio. La alternativa indicada consiste en retirar el hielo con una espátula plástica o una tarjeta rígida, mientras el vehículo permanece encendido para templar progresivamente el habitáculo y los cristales.

Las autoridades también aconsejan llevar en el vehículo ropa de abrigo, mantas, agua, alimentos, linterna, cables de arranque y otros elementos que puedan ser útiles ante una eventual detención por condiciones climáticas adversas. Si el automóvil queda inmovilizado por la nieve, lo más seguro es permanecer en su interior y verificar que el caño de escape permanezca despejado para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Con información de Infobae