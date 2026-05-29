Riesgo país debajo de los 500 puntos y alivio del FMI: el doble guiño del mercado al Gobierno

Los bonos soberanos cerraron mayo en alza y empujaron el riesgo país por debajo de los 500 puntos, dándole un fuerte respiro financiero al Gobierno. Este escenario optimista se consolidó gracias al alivio en las metas otorgado por el FMI, lo que permitió que los títulos Globales y Bonares en dólares acumularan ganancias del 2% y alcanzaran sus precios máximos en cuatro meses.

Esta firmeza en la cotización de la deuda soberana empujó a la baja al riesgo país medido por JP Morgan, que perforó una barrera psicológica clave al retroceder diez unidades y ubicarse en los 488 puntos básicos. Así se desprende de los paneles de Rava Bursátil al mediodía de este viernes 29 de mayo.

De acuerdo con el mercado, el indicador tocó mínimos que no se veían desde el 2 de febrero. Este desempeño hilvanó siete sesiones operativas consecutivas en descenso, acercándose a la cifra mínima anual de 481 puntos registrada el pasado 28 de enero. Hay que considerar que este índice mide el diferencial de retorno de los bonos del Tesoro estadounidense, los cuales llegaron a exhibir tasas próximas al 5% anual, variable que también ayudó a comprimir el riesgo local.

Avalancha de dólares: el motor del Banco Central

Entre los fundamentos primordiales que sostienen el rally alcista de la deuda se encuentra la notable racha compradora de divisas por parte de la autoridad monetaria. Las reservas internacionales brutas rompieron el techo de los US$48.000 millones, alcanzando puntualmente los US$48.511 millones, la cifra más alta registrada desde el año 2019.

Solo durante esta jornada, el Banco Central adquirió US$447 millones, elevando el acumulado de compras a US$9.680 millones en lo que va de 2026.

A este fuerte flujo de divisas se le acoplaron señales de distensión desde el plano internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un respiro financiero al Gobierno nacional al recortar en $1,6 billones la meta de superávit primario exigida para fines de junio.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, detalló que «la exigencia semestral pasó de $8,458 billones a $6,861 billones, un objetivo de cumplimiento sumamente factible dado que el Palacio de Hacienda ya acumuló $6,099 billones hasta abril». Esta flexibilización responde al impacto de conflictos geopolíticos en Medio Oriente sobre la energía, lo que llevó al FMI a corregir a la baja la inflación anual argentina al 25% y moderar el crecimiento a 3,5% para 2026.

Merval y acciones en Wall Street: YPF y las energéticas marcan el ritmo

El clima positivo generalizado también encontró eco en la renta variable local. El índice S&P Merval operó con firme tendencia alcista, registrando un avance del 0,40% para ubicarse en la zona de los 3.100.296,64 puntos.

En la plaza estadounidense (Wall Street), los ADRs de empresas argentinas operaron de manera mixta, pero con claros repuntes en los sectores estratégicos corporativos.

En el panel energético, que concentra gran parte de la atención de los inversores vinculados al desarrollo operativo de Vaca Muerta, las acciones de YPF (ADR) marcaron una suba del 0,6%, acumulando un alza mensual del 15,8% y un notable interanual cercano al 44,7%. Por su parte, la distribuidora Edenor avanzó un 2,2%, mientras que el sector bancario también mostró luces verdes de la mano de Banco Macro, que sumó un 1,1% diario.

Con información de Infobae y Rava Bursátil.