Hernán Letcher: «El gobierno de Javier Milei es antindustrial»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista y director del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), Hernán Letcher, analizó las medidas recientes del gobierno de Javier Milei y el megadecreto que entró en vigencia el pasado viernes.

PREGUNTA: ¿Compartís el diagnóstico del ministro Caputo respecto de que el déficit fiscal es la causa de los problemas de Argentina?

RESPUESTA: No. En algún momento las miradas ortodoxas deberían explicar por qué, por ejemplo, Brasil hace 30 años que tiene déficit y un déficit superior al de la Argentina, y sin embargo no tiene los niveles de inflación que tenemos nosotros. Quizás hay que discutir las dificultades que tiene la Argentina para financiar en el mercado parte de su déficit, pero creo que erran el diagnóstico.

P: ¿Cuál creés que es la causa de la inflación en Argentina?

R: El diagnóstico está asociado a la diferencia entre la demanda de dólares y la oferta de dólares. La demanda está asociada a importaciones, pero después también tenés pago de deuda que tienen las empresas. El 70% es intraempresa, que en términos de niveles equivalentes es muy parecido al de 2019. Hay adelanto de importaciones muchas veces porque pretenden aprovechar un escenario donde consideran que el tipo de cambio está atrasado y con eso impulsar finalmente una devaluación. Tenemos una balanza turística deficitaria y una demanda para atesoramiento que otros países no tienen. Y además tenemos niveles de fuga muy superiores a los de cualquier otro país.

P: ¿A qué atribuís que la fuga en Argentina sea mayor?

R: Es un viejo debate, algunos te van a decir ‘se fuga porque, pobres empresarios, aquí en la Argentina no hay seguridad jurídica’. Cuando uno ve los entramados comerciales de los principales ricos de la Argentina identifica que esa ingeniería no se hace de la noche a la mañana. El gobierno anterior impulsó una norma de planificación fiscal y hubo una resistencia fenomenal. Es una cosa que hacen todos los países del mundo que supuestamente queremos copiar. Argentina tiene una especie de combo que permite que los 200 más ricos de Argentina puedan desengancharse del ciclo económico de nuestro país y que su excedente, que lo ganan acá, pretendan sacarlo. Hoy una parte de los empresarios del Círculo Rojo son parte del gobierno de Milei, que es abiertamente antiindustrial. ¿Qué hace Rocca ahí si es industrial? Bueno, hace negocios. Se queda con YPF, hace lo de Luxemburgo, ahora parece que ha hablado con el FMI para que le preste a la Argentina, porque tiene que ganar plata y poder sacarla, y si no hay dólares no la puede sacar. La Fundación Mediterránea puso al titular de la ANSES, el ministro de Economía viene de Deutsche Bank, del JP Morgan antes, y está interesado en el endeudamiento porque ya lo ha hecho Bausili. El gobierno de Milei retoma la lógica del negocio de los grandes empresarios de nuestro país y que tiene dos cuestiones muy resueltas. La primera es que para repartir tiene que lograr una masa de dinero, que es la que le quitan a los trabajadores y trabajadoras argentinas, aumentándoles las tarifas, recortando la obra pública, recortando jubilaciones o revirtiendo ganancias, a través de la devaluación. Ahora, la segunda cuestión es que esa masa de dinero la van a repartir en el marco de disputas que hay en el seno del propio gobierno. Y entonces ahí hay que identificar con qué se queda Pablo Roca, Clarín, Elon Musk. Se están peleando entre ellos a ver qué negocio le queda a cada uno. La guita que nos sacan a nosotros se la reparten entre ellos al mejor postor.

P: ¿Qué es lo que más te preocupa del megadecreto?

R: Me preocupa la desregulación vinculada al mercado de trabajo. La gratuidad de la cuenta sueldo es todo un tema. Si yo proyecto los casi 10 millones de personas que tienen empleo registrado, Si yo proyecto los casi 10 millones de personas que tenés trabajando en empleo registrado a una cuenta sueldo, que está entre 1900 y 2000 pesos mensuales, son 240 mil millones de pesos anuales que se los quitan a los trabajadores y se los transfieren al capital. Y dije la menos importante, porque dentro de ese mundo está la regulación del derecho a huelga, cuando vos tildás las actividades que son esenciales, estás hablando del 60% de las actividades, con lo cual, están eliminando el derecho a huelga. La desregulación del comercio interior también es muy importante. Un supermercado me puede esconder la mercadería y no tengo forma de multarlo. Bueno, profundiza la relación desigual que hay entre los consumidores y el sector oligopólico de nuestro país, concentrado en las principales producciones.

P: ¿Y no considerás que eso ya pasaba?

R: Es muy interesante la pregunta, porque si algo funciona mal, pero que viene a corregir una relación desigual, ¿vos lo eliminás? Por ejemplo, la ley de góndolas no funcionaba. Sí, tenés razón. ¿Y qué hice cuando lo eliminé? Terminé perjudicando a las pymes y a las economías regionales. ¿Y por qué no probaban con que funcionara? ¿Cómo ayudó a la pyme al eliminar la ley de góndolas? En todo caso, reemplazalo por otra norma que sea mejor, o encárgate de que esa norma funcione. No hay ningún interés en defender a la pyme. Me parecería más honesto que me dijeran ‘desregulamos todo porque creemos que es mejor la ley de la selva’. Y en la ley de la selva quien gana es el más poderoso. Creer que yo, consumidor individual, estoy en igualdad de condiciones me parece una ingenuidad fenomenal, con lo cual tengo que pensar que tienen intencionalidad. Ese DNU es un plan de negocios, para las 20 empresas que tienen el 75% de la góndola. El negocio de desregular el mercado de trabajo es, sobre todo, para las grandes empresas en nuestro país, que van a ser mal uso de semejante cuestión. Tienen nombre y apellido cada una de las normas que han planteado allí y quieren favorecer a sectores de la economía altamente concentrados en detrimento del conjunto de los argentinos.

PERFIL

Hernán Letcher

Contador recibido con mención especial en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Magister en Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Vicepresidente de YPF Litio.

Además dirige el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).