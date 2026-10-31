Histórico hackeo cripto a Binance: minuto a minuto, cómo fue el robo de USD 6.300 millones y qué se sabe hasta ahora

El hackeo a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, provocó el robo de unos USD 6.300 millones en un ataque que se ejecutó en apenas 20 minutos. Los fondos fueron extraídos de billeteras de la empresa en diez blockchains y una parte importante todavía permanece en manos de los atacantes.

El caso fue atribuido por firmas de inteligencia cripto a TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. Según reconstrucciones publicadas por Reuters, CNBC y Bloomberg, la operación incluyó la manipulación de los sistemas internos de aprobación de transacciones.

Cómo fue el hackeo a Binance y qué ocurrió durante los primeros minutos

El ataque ocurrió el jueves por la tarde, en una operación que habría requerido varios días de preparación. Cerca de las 17, cinco billeteras de Binance en XRP Ledger transfirieron 233 millones de XRP hacia una dirección controlada por los atacantes.

Unas horas después, alrededor de las 20.20, el movimiento alcanzó a otras criptomonedas. Entre ellas se encontraban 18.270 bitcoins (BTC) y fondos en Ethereum. En esta última red, los hackers utilizaron 50 autorizaciones firmadas previamente para tomar el control de una billetera y desviar los activos.

La operación continuó en otras redes, entre ellas Avalanche y Polygon. La rapidez de los movimientos y la cantidad de billeteras involucradas llevaron a los analistas a considerar que se trató de un ataque planificado y coordinado.

La computadora de un ingeniero y las sospechas sobre el origen del ataque

En su primer comunicado, Binance señaló que la investigación apuntaba a la computadora portátil comprometida de un ingeniero de DevOps. La empresa indicó que no había encontrado pruebas de que las claves privadas de las billeteras hubieran sido filtradas.

Sin embargo, el viernes reconoció que esa primera explicación era incompleta. La investigación posterior detectó otros puntos de vulneración y la compañía informó que el ataque incluyó software malicioso capaz de borrar rastros durante su ejecución.

Cuántos millones logró congelar Binance y qué hicieron los emisores de criptomonedas

Tras detectar el robo, Binance suspendió los retiros y comenzó a coordinar acciones con los emisores de stablecoins y otras criptomonedas para bloquear parte de los fondos sustraídos.

Tether congeló casi USD 1.570 millones a las 21.01 del jueves. Tres minutos después hizo lo mismo Circle, con más de USD 800 millones. También intervinieron Ripple y World Liberty Financial.

En total, la plataforma informó que consiguió congelar cerca de USD 3.000 millones. Esa cifra permitió inmovilizar una parte de los activos robados, aunque no alcanzó para recuperar la totalidad del dinero.

De acuerdo con las estimaciones de TRM Labs, los atacantes todavía conservan unos USD 2.400 millones, entre ellos más de 420.000 ETH y los 18.270 BTC sustraídos durante el ataque. La recuperación de esos fondos depende de las posibilidades de rastrear e intervenir las operaciones posteriores.

Binance prometió cubrir las pérdidas y prepara la reapertura de los retiros

La empresa aseguró que los fondos de sus clientes están a salvo y que absorberá el impacto económico del hackeo. Para cumplir con ese compromiso, apartó más de USD 6.340 millones, de los cuales USD 5.000 millones ya están disponibles en las mismas criptomonedas afectadas.

El 20% restante será adquirido en el mercado y mediante operaciones extrabursátiles (OTC). En su segundo comunicado de seguridad, difundido el viernes 30 de octubre, Binance informó que ya había cubierto aproximadamente el 80% del monto afectado.

Los depósitos continuaron funcionando con normalidad, pero los retiros permanecieron suspendidos. La compañía anticipó que la habilitación sería gradual, sujeta a controles de seguridad y con una demora estimada de unas 34 horas.

Además, Richard Teng prometió publicar una nueva prueba de reservas (Proof of Reserves) para mostrar los activos disponibles. Binance prevé difundir una primera instantánea de esa información y presentar resultados el lunes 2 de noviembre.

Qué impacto tuvo el hackeo de Binance en el precio del bitcoin y otras criptomonedas

El ataque también tuvo repercusiones en los mercados. Según Reuters, el bitcoin llegó a USD 76.368, su cotización más baja en seis semanas, y el token BNB de Binance registró una caída del 6,74% en 24 horas.

CNBC también informó que la principal criptomoneda llegó a perder más del 4% durante el viernes. La reacción se produjo en un contexto de incertidumbre sobre la seguridad de las plataformas de intercambio y la posibilidad de recuperar los activos.