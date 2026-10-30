Binance sufrió el mayor hackeo de la historia cripto: qué pasa con la plata de los usuarios

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, informó un ataque informático con un impacto estimado en US$6.300 millones, el mayor robo conocido en la historia del sector. La empresa suspendió temporalmente los retiros mientras investiga el incidente y aseguró que cubrirá todas las pérdidas de sus usuarios.

El golpe sacudió al mercado cripto y dejó expuesto el talón de Aquiles de este tipo de inversión. «Hay hackeos y la plata puede desaparecer», advirtió el periodista económico Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio. Aunque aclaró que no se trata de algo masivo, definió los hackeos como «un punto débil de lo que es la inversión en criptomonedas».

Hackeo a Binance: cuánto dinero se llevaron y qué pasa con los fondos de los usuarios

El ataque ocurrió el jueves 29 de octubre por la noche. Según la investigación inicial de la empresa, el atacante habría entrado a través de la computadora portátil comprometida de uno de sus ingenieros, y hasta ahora no hay evidencia de que se hayan filtrado las claves privadas de sus billeteras.

Con el avance de la investigación, Binance admitió que se trató de «un ataque complejo» y que encontró puntos adicionales de vulneración, por lo que elevó su estimación inicial de unos US$ 3.000 millones a los US$ 6.300 millones actuales. La empresa indicó que trabaja junto a las fuerzas de seguridad y que prevé reanudar los retiros en unas 45 horas, mientras los depósitos siguen funcionando con normalidad.

Binance has begun recovering affected assets for users and continues to work with law enforcement, issuers, blockchain intelligence firms and industry partners to trace, freeze and recover additional funds.



The company has already publicly committed to cover losses through company funds in the prior announcement.



Binance has already reserved over $6.34B of company funds to cover this incident. $5B of these funds are already held in the exact token assets that were impacted. We are completing the purchase of the remaining amount by buying token assets through market channels and OTC channels. We are doing this to match the format of the remaining token assets and address any asset shortfalls. This step can take longer because some tokens may have low liquidity and OTC settlement also takes time. We will share more progress as soon as we can.



These figures do not include frozen or protected assets, which remain subject to ongoing recovery and verification. Currently, $3bn has been frozen, with thanks to our industry partners. We are working with partners and law enforcement to recover the frozen assets.We will continue to use company resources to cover confirmed shortfall and will provide further verified updates as recovery efforts progress. Ultimately, all user funds will be verified publicly through our Proof of Reserves.



We will weather this storm. Thank you for the support. — Binance (@binance) October 30, 2026

Binance informó que logró bloquear unos US$ 3.000 millones de los fondos afectados y que compensará el resto con su fondo de protección para usuarios, conocido como SAFU, y con recursos propios. Por su parte, Tether, emisora de la stablecoin USDT, congeló cerca de US$ 1.570 millones vinculados al ataque.

Para Wende, la plataforma tendrá que responder ante sus clientes. «Binance se va a tener que hacer cargo, va a tener que devolver […] a la gente y pierde una fortuna», señaló, aunque advirtió que todavía era prematuro saber hasta dónde llegó el robo, porque en otros casos las billeteras lograron frenar parte de los movimientos.

Por qué cayó el bitcoin después del ataque a Binance

El impacto se trasladó de inmediato a las cotizaciones. El bitcoin llegó a tocar los US$ 76.400, su nivel más bajo desde el 18 de septiembre, y el resto de las principales criptomonedas también retrocedió.

«Bitcoin cayó fuerte hoy por esto. ¿Por qué cae? Porque hay dudas respecto a cómo es la custodia», explicó Wende. El columnista lo comparó con el oro: quien compra una moneda y la guarda en su casa o en una caja de seguridad también corre el riesgo de que se la roben o de olvidarse dónde la dejó.

Billetera virtual o custodia propia: el dilema de quienes ahorran en criptomonedas

Wende recordó que la idea original de Bitcoin es la desintermediación financiera. «Bitcoin no lo emite un banco central, no lo tiene un banco y la plata la puedo tener yo», explicó, en referencia a los dispositivos que se conectan a la computadora y permiten guardar las criptomonedas sin depender de ninguna plataforma.

El problema, según el columnista, es que ese sistema resulta complejo para el usuario común: la clave de acceso es una frase de 24 palabras y olvidarla puede significar perder los fondos. «Hay casos famosos de gente que se olvidó la clave y tenía millones de dólares en Bitcoin», graficó.

Esa dificultad abrió paso a las billeteras virtuales como Binance, que custodian las criptomonedas de sus clientes y rompen con aquella idea original. «Comprá Bitcoin pero yo te los custodio», así resumió Wende la propuesta de esas plataformas.

El propio columnista contó que tiene criptomonedas en una billetera argentina. Y planteó que, después del ataque, la pregunta de fondo para cualquier inversor es cuán segura está esa plata.

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