Indec da a conocer este jueves el IPI y el ISAC del primer bimestre del 2026

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará este jueves los indicadores sobre el sector de la industria y la construcción. El registro que se hará pública reflejará los resultados obtenidos en los dos primeros meses del 2026.

El estudio presentado por el organismo está focalizado en dos parámetros: el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero y el Indicador Sintético de Actividad de Construcción (ISAC).

Ante la incertidumbre, uno de los resultados será revelar el desempeño que presentó la industria nacional, dado que es uno de los sectores más afectados por el programa económico del Gobierno.

Los posibles resultados del registro del Indec

Según algunas filtraciones, en lo que lleva el primer trimestre del 2026 la construcción sigue en números positivos. Por su parte el sector industrial no pudo repuntar algunas de las cifras en comparación a años anteriores.

Para el IPI aunque en la medición mensual se alzó un 3,1%, los resultados arrojaron una posible pérdida del 3,2% en comparación a enero de 2025, siendo esto la séptima caída definitiva:

Julio (-0,7%)

Agosto (-4,2%)

Septiembre (-0,2%)

Octubre (-2,7%)

Noviembre (-8,8%)

Diciembre (-4%)

Enero (2026) (-3,2%).

(Foto: archivo)

Para el sector de ISAC, el primer mes del año redondearía un aumento del 1,2% interanual, demostrado una variación positiva respecto a los últimos meses.

Para los insumos, cinco de los trece elementos subieron en enero, mientras que los ocho restantes quedaron por debajo en la medición interanual.