Los adelantos de coparticipación de Nación a Río Negro podrán llegar a los $120.000 millones

Río Negro podrá acceder a fondos de Nación como adelanto de coparticipación federal hasta la suma de 120.000 millones de pesos.

Este instrumento de asistencia se encuadra en el reciente decreto nacional 219/2026, donde prevé que doce provincias puedan requerir transferencias anticipadas para “cubrir desequilibrios financieros”, con un límite de 400.000 millones de pesos.

Este habitual mecanismo incorpora la novedad del plazo de devolución, que -hasta ahora- debía cumplirse dentro del mes y la reciente norma prevé su cancelación dentro del año, con retenciones mensuales automáticas sobre las transferencias nacionales.

El costo del “préstamo” constituye la principal ventaja frente al sistema de descubierto bancario disponible, denominado FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales). La actual autorización legislativa para esos sobregiros está fijada en un máximo de los 140.000 millones.

El año pasado, la tasa promedio abonada al banco Patagonia por el FUCO rondó el 54% anual -según datos que el ministro Gabriel Sánchez informó en la comisión legislativa en diciembre- mientras que el valor financiero propuesto por el instrumento nacional será del 15%.

En el primer trimestre, la tasa bancaria se redujo y ronda el 30%, pero igualmente ese interés duplica el costo del instrumento nacional.

El costo financiero es la principal ventaja porque el instrumento nacional prevé una tasa anual del 15%, que es la mitad de los intereses por los sobregiros bancarios.

La semana pasada, el gobierno provincial remitió la solicitud por 120.000 millones de pesos y, según fuentes nacionales, Economía habría aceptado esa cantidad, previa evaluación de la “capacidad de repago” de Río Negro “sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.

La cantidad de 120.000 millones equivale -aproximadamente- a una masa salarial mensual neta. Los desembolsos se requerirán según las necesidades y “no necesariamente se utilizarán”, afirman en la administración de Alberto Weretilneck.

En Hacienda explican que faltan aún precisiones del mecanismo, referidas esencialmente a los desembolsos.

El decreto establece que los gobernadores, previo a cualquier giro, deberán “autorizar al Gobierno Nacional” para que ejecute las “deducciones de manera directa sobre sus cuentas de coparticipación”.

Río Negro integra el grupo de doce provincias incluidas en la norma para acceder a este financiamiento. Las otras son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Salta, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El artículo primero señala que el adelanto financiero será hasta “la suma máxima de 400.000 millones, a ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso”.

Retrocede la recaudación provincial

La recaudación de Río Negro de marzo por el cobro de sus impuestos superó los 76.000 millones de pesos, lo cual, representa un descenso del 14,7% en relación a febrero.

En cambio, la comparación interanual indica un aumento del 48,5%. En realidad, esos ingresos incluyen conceptos extraordinarios porque comprenden parte de los pagos anuales de Inmobiliario y de Automotores, cuya posibilidad de cancelación venció el viernes 13 de marzo.

La partida de Ingresos Brutos de marzo evidenció una baja del 5,9% en relación a febrero. Para las autoridades de la Agencia de Recaudación, este comportamiento tributario está “en línea con lo que sucede” con los números nacionales y, además, recuerdan que “generalmente marzo evidencia caídas en comparación con enero y febrero”.

La semana pasada, el gobierno provincial remarcó la “abrupta caída de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos” en el primer trimestre, estimando la “pérdida acumulada en $29.363 millones en términos reales respecto del mismo período de 2025”. La mayor merma se vincula con enero y superó el 12%.

Los registros de ARCA consignan un aumento nominal en los recursos tributarios del período enero-marzo de un 22,7% en relación al mismo lapso del 2025, lo cual, es insuficiente frente al proceso inflacionario.

En Río Negro, la recaudación del primer trimestre rondó los 249.118 millones, cuando su similar del 2025 ascendió a los 175.249 millones. Ambos números contienen las percepciones por pagos anuales, que sumaron 41.296 millones en el presente ejercicio y fueron 32.841 millones en el anterior. Apartados esos ingresos, la cobrabilidad tributaria regular del 2026 totalizó 207.821 millones y el monto del 2025 estuvo en 142.408 millones. La diferencia nominal se aproxima al 46%.