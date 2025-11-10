Inflación 2026: proyectan un IPC de 20%, qué pasará con el PBI

Las principales consultoras y bancos del país ajustaron sus proyecciones económicas hasta 2027, según los datos del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central (BCRA). Anticiparon que la inflación para el 2026 cerraría cerca del 20%, diez puntos menos que lo esperado para 2025.

El periodista especializado en Economía, Pablo Wende analizó estas cifras en su columna de Río Negro Radio y destacó que, tras un 2025 que cerraría con una inflación cercana al 30% (29,8%), la expectativa para 2026 es una desaceleración significativa, ubicándola en 20,8%.

Son datos que se desprenden del REM que publica el BCRA, en el que participan unas 50 consultoras y bancos locales. Las proyecciones a mediano plazo, según detalló Wende, indican una inflación del 10% para 2027.

En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), el REM anticipa un crecimiento del 3% para el próximo año. Wende aclaró que, debido a que el «arrastre estadístico» de este año es cero, un crecimiento promedio del 3% implicaría que la economía estaría creciendo a un ritmo subyacente de entre 4,5% y 5% para finales de 2026.

Respecto a otras variables clave, la proyección para el dólar oficial a fines de 2026 se sitúa en $1.675. Además, se prevé una caída sustancial en la tasa de interés: la Tasa Tamar, actualmente en 45%, bajaría al 23% para fines del próximo año, según el relevamiento.

En el análisis también se abordó el debate sobre el futuro de las bandas cambiarias. Wende explicó que existe una discusión entre quienes proponen eliminar las bandas para permitir que el dólar «flote» y el Banco Central acumule más reservas, y quienes prefieren mantenerlas para anclar la inflación. El experto advirtió que si se libera, el dólar podría subir «a $1800, $1900», un valor muy superior al proyectado. Este escenario, si bien fortalecería las reservas, impediría cumplir la meta de inflación del 20%.

El poder adquisitivo: la nueva preocupación para 2026

Wende señaló un cambio en la agenda pública. Observó que el interés de la gente se ha desplazado: si antes la preocupación central era el dólar, ahora las consultas se enfocan más en la recuperación de la economía y el consumo.

En este sentido, el periodista citó un informe de la consultora Empiria, de Hernán Lacunza, que indica que el ingreso disponible (el salario menos los gastos fijos como tarifas, alquiler y transporte) sigue estando un 5% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

Wende matizó que se espera que las tarifas de servicios públicos no aumenten por encima de la inflación durante el próximo año, lo cual podría ayudar a mejorar el ingreso disponible de la población.

El reclamo de los industriales

Otro cambio de enfoque se observa en el sector productivo. Según Wende, los industriales modificaron sus demandas para mejorar la competitividad.

El experto indicó que el sector ya no reclama una devaluación o un tipo de cambio más alto. En cambio, la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades ahora piden una reducción de impuestos. «Lo que están reclamando (…) es ‘bajame los impuestos‘», afirmó Wende, señalando que este será uno de los ejes de discusión de cara a 2026.

Cambios en la medición del INDEC: cómo se definirá la inflación

Finalmente, se mencionó que a partir de enero de 2026, el INDEC ajustará la composición de la canasta con la que mide la inflación. El objetivo, según se explicó, es reflejar hábitos de consumo más actuales, incorporando gastos como el streaming y actualizando la ponderación de otros rubros.

Wende también planteó un desafío adicional para la medición: la creciente compra en plataformas internacionales como Amazon o Temu. Señaló que «eso no lo mide el INDEC» actualmente, pero que el organismo «va a tener que empezar a medir» esas transacciones online.

Este auge del comercio electrónico, indicó, también podría explicar por qué las ventas pymes (según CAME) caen, mientras el consumo agregado que mide el INDEC sube, ya que la gente compra menos en el local físico y más por plataformas.

