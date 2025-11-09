Con el dólar estable y baja de tasas, Javier Milei busca encender los motores del crecimiento

El dólar se calmó y cambió el foco, ahora la apuesta oficial es la reactivación.

Después de meses de tensión cambiaria, el escenario económico parece haber cambiado de eje. Con la estabilidad del dólar y la baja de tasas, el Gobierno de Javier Milei busca ahora encender los motores del crecimiento y salir del estancamiento que marcó el último tramo del año.

El resultado electoral y la disipación del llamado «riesgo kuka» modificaron drásticamente el clima financiero. El riesgo país perfora los 600 puntos, el dólar oficial retrocedió por debajo de los $1.450 y las tasas de interés en pesos comenzaron a ceder, informó Infobae.

El impacto no tardó en sentirse: las automotrices relanzaron planes de financiación a tasa cero, los créditos hipotecarios UVA bajaron su costo y las pymes pueden descontar cheques al 40-45% anual, muy por debajo del 70% previo a las elecciones.

Mientras Milei anunció que mantendrá las bandas cambiarias hasta 2027, los economistas de Wall Street presionan por una flotación más libre. Desde el equipo económico, en cambio, aseguran que dar previsibilidad sobre el dólar es clave para consolidar la baja de la inflación.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación que podría ubicarse en torno al 1,6% mensual hacia abril y cerrar 2026 cerca del 20% anual.

Javier Milei, el respaldo de Donald Trump y el regreso del crédito

En su reciente gira por Miami y Nueva York, Milei cosechó gestos de apoyo del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, claves en la contención financiera antes de las elecciones.

Los bonos argentinos siguen recuperándose, y los bancos internacionales analizan mecanismos para facilitar el regreso del país a los mercados de deuda. «La ayuda sería una última opción, pero el objetivo es que Argentina vuelva a financiarse por sus propios medios», señaló Jamie Dimon, CEO de JP Morgan.



Con las cuentas fiscales ordenadas, inflación a la baja y mayor respaldo político en el Congreso, el oficialismo pone el foco en la expansión económica.

El REM proyecta un crecimiento del 4% para 2026, con señales positivas desde el último trimestre de este año. Las menores tasas, la mejora del salario real, una cosecha récord y el repunte del crédito son los factores que podrían impulsar la actividad.

El propio Milei habló de la posibilidad de un crecimiento del 7% al 10% el año próximo. Pero los economistas advierten que para alcanzar esos niveles no bastará con estabilizar el dólar ni controlar la inflación: hará falta un salto de inversión y, sobre todo, una fuerte recuperación del consumo interno, que sigue retraído.