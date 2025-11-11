Aumentó la carne en Río Negro en un promedio del 8%: las razones que dan los carniceros

La carne vacuna registra un aumento en la región. En Bariloche estiman entre un 7 y 8 por ciento. Foto: Chino Leiva

El aumento de la carne vacuna sorprendió a los consumidores en las últimas semanas en todo el país y también en Río Negro donde las carnicerías registran un incremento paulatino que promedia entre el 7 y el 8 por ciento mayoritariamente.

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, en lo que va del año, el incremento acumulado en carnes alcanza el 37,5%, mientras que la suba interanual llega al 61,3%. Los mayores aumentos del mes se registraron en el asado, con un promedio del 8,2% a nivel nacional.

Diario RÍO NEGRO realizó un relevamiento en Viedma, Roca y Bariloche donde también se aplica el mismo esquema aunque hay excepciones y algunos observan subas muy por encima de la media.

En Roca señalan un retroceso a los cambios de la barrera

En Roca, la carne aumentó durante varias semanas consecutivas en el último mes, y volvió a los precios anteriores a la apertura de la barrera sanitaria que permitió la entrada de carne con hueso en la región.

Valentín Torosito de la carnicería “El Toro y el Goro” señaló que la carne volvió al mismo precio que antes de la apertura de la barrera sanitaria, y que este fue en aumento en las últimas semanas. “Para las fiestas va a subir 9.500 el kilo de media res”, estimó.

Uno de los empleados de la carnicería El Relincho, Jeremías, también observó que el valor de la carne tuvo un rebote y que se encareció durante dos semanas consecutivas. En su análisis hay varias causas, pero hizo énfasis en la suba del combustible: “como la carne no viene de acá, sigue subiendo por el tema del transporte”, afirmó.

“Ya hubo dos subas en menos de dos semanas, así que prevemos que para fin de año va a estar este precio. Por ejemplo, el precio del cordero se mantuvo medio año y ahora aumentó, y ese va a ser el precio con el que va a arrancar el año que viene. Quizás suba unos pesos más, pero va a estar por ahí”, estimó Jeremías.

Por otra parte, la realidad de algunas carnicerías barriales es preocupante. Cuando se entra al local de la carnicería San Juan se pueden ver las heladeras completamente vacías, a excepción de la que se encuentra ubicada frente a la entrada, que aún contiene la poca mercancía que queda para vender. Hace casi dos años que sus ingresos fueron disminuyendo paulatinamente: antes vendían 15 medias reses por día, hoy solamente dos.

Actualmente el kilo de media res cuesta 9.500 pesos, pero cree que para las fiestas de fin de año va a estar rondando entre los 10.000 y 11.000 pesos. “Lo de la barrera sanitaria es para los grandes supermercados. Nosotros que somos chicos estamos muertos”, afirmó José Luis, dueño del local que está vigente hace casi medio siglo, pero que en el presente está cerca de cerrar debido a las deudas pendientes que no pueden pagar.

Viedma, con subas en distintos cortes

En Viedma, la última semana se registró un aumento de entre un 7% y un 8% en los distintos cortes de carnes que se comercializan en las carnicerías.

La medida causó sorpresa entre los consumidores, pero no tanto entre los comerciantes que hablaron de un acomodamiento de los precios ya que no se registraban subas en los últimos meses.

Una fuente consultada indicó que al precio al mostrador la carne está ubicándose en los valores de diciembre/enero pasado. Después bajó por la falta de consumo y ahora volvió a subir, pero sin repunte del consumo.

Además, se estima que habrá una nueva corrección de los valores en diciembre, previo a las fiestas de fin de año, casi una costumbre de los últimos años, según explicaron.

En las últimas horas los valores por kilo que se observan en la mayoría de las carnicerías son de 16.500 pesos para el asado, 16.900 para el vacío, 16.500 el cuadril, 18.500 el lomo y 15.900 pesos para la bola de lomo.

En Bariloche atribuyen el aumento a la falta de novillos

“El aumento viene de un mes a esta parte con porcentajes chicos. En total se estima entre un 7 y 8 por ciento”, señaló Omar Alegría, propietario de La Bombonera, un supermercado local con carnicería propia.

Alegría indicó que hoy tiene dos tipos de asado a la venta, el que llega de Buenos Aires que cuesta 16.900 pesos el kilo, tras los aumentos (dos meses atrás costaba 13.000 pesos); y el regional, proveniente del valle de Chubut que tiene un valor de 19.950 pesos el kilo.

“El problema es la falta de novillos y cuando hay escasez y la demanda crece empiezan a subir los precios”, analizó el comerciante quien también sumó que por la proximidad de las fiestas también suben los cortes clásicos de la época como colita de cuadril o peceto.

Indicó que a los clientes siempre se le ofrece “alternativas de otros cortes o combinar con cerdo” para abaratar los costos de la parrilla. Destacó que la carne porcina se mantiene estable y el pollo, a diferencia del vacuno, registra una baja en los precios.