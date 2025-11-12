Inflación en Neuquén: fue del 2,7% en octubre, con vivienda y servicios al frente de los aumentos

Este miércoles 12 de noviembre se dio a conocer el dato de inflación en Neuquén.

Este miércoles se dio a conocer la inflación de octubre en Neuquén. Según los datos publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial fue del 2,7%, un poco menor al dato de septiembre: fue del 2,8%.

Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año asciende al 31,7 %, mientras que la interanual —comparada con septiembre de 2024— se ubicó en el 40,4 %.

Inflación en Neuquén: los rubros que más aumentaron en octubre

El 2,7% de octubre de 2025 representa una ligera desaceleración en comparación con el 2,8% registrado en septiembre de 2025. Sin embargo, la inflación se mantiene en niveles altos, siguiendo una tendencia sostenida a lo largo del segundo semestre del año.

La suba del 2,7% en el nivel general estuvo liderada por un aumento del 3,5% en los Precios Estacionales y del 3,2% en los precios regulados, mientras que el Núcleo (que excluye ambos componentes por su volatilidad) se incrementó en un 2,4%.

En términos de contribución, la división «Bienes y servicios varios» (con una variación del 4,9%) aportó 0,50 puntos porcentuales (p.p.) al nivel general. Por otro lado, «Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles» fue la división con mayor incidencia total, sumando 0,67 p.p. al total del 2,7% de inflación.

Bienes y servicios varios: 4,9%

4,9% Prendas de vestir y calzado: 4,4%

4,4% Bebidas alcohólicas y tabaco: 3,8%

3,8% Educación: 3,7%

3,7% Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles: 3,7%

3,7% Transporte: 3,4%

3,4% Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,0%

La inflación de octubre registró un leve aumento respecto a septiembre.

Inflación de octubre en Neuquén: el informe completo