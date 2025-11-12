Inflación en Neuquén: fue del 2,7% en octubre, con vivienda y servicios al frente de los aumentos
La provincia cabecera de Vaca Muerta registró un leve descenso respecto al dato de septiembre. La variación acumulada en lo que va de 2025 fue del 31,7%.
Este miércoles se dio a conocer la inflación de octubre en Neuquén. Según los datos publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial fue del 2,7%, un poco menor al dato de septiembre: fue del 2,8%.
Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año asciende al 31,7 %, mientras que la interanual —comparada con septiembre de 2024— se ubicó en el 40,4 %.
Inflación en Neuquén: los rubros que más aumentaron en octubre
El 2,7% de octubre de 2025 representa una ligera desaceleración en comparación con el 2,8% registrado en septiembre de 2025. Sin embargo, la inflación se mantiene en niveles altos, siguiendo una tendencia sostenida a lo largo del segundo semestre del año.
La suba del 2,7% en el nivel general estuvo liderada por un aumento del 3,5% en los Precios Estacionales y del 3,2% en los precios regulados, mientras que el Núcleo (que excluye ambos componentes por su volatilidad) se incrementó en un 2,4%.
En términos de contribución, la división «Bienes y servicios varios» (con una variación del 4,9%) aportó 0,50 puntos porcentuales (p.p.) al nivel general. Por otro lado, «Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles» fue la división con mayor incidencia total, sumando 0,67 p.p. al total del 2,7% de inflación.
- Bienes y servicios varios: 4,9%
- Prendas de vestir y calzado: 4,4%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 3,8%
- Educación: 3,7%
- Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles: 3,7%
- Transporte: 3,4%
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,0%
Comentarios