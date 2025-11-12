La inflación de octubre fue del 2,3%, mayor al IPC de septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles la inflación de octubre: fue del 2,3%. El dato del Índice del Precio al Consumidor (IPC) coincide con las estimaciones de las principales consultoras que anticipaban que superaría el 2%.

Con este registro, la inflación total acumuló un 24,8% en los diez primeros meses del año, igualando exactamente el incremento interanual, que también se situó en 31,3% al comparar con el mismo mes del año anterior.

La inflación nacional de octubre alcanzó el 2,3%: los rubros que más aumentaron

El rubro con mayor impacto en el mes fue Transporte, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas ejerció la mayor incidencia regional en la mayoría del país.

Transporte: 3,5%

3,5% Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,8%

2,8% Prendas de vestir y calzado: 2,4%

2,4% Bienes y servicios varios: 2,4%

2,4% Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,4%

2,4% Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,3%

2,3% Restaurantes y hoteles: 2,2%

2,2% Comunicación: 2,2%

2,2% Nivel General: 2,3%

2,3% Salud: 1,8%

1,8% Educación: 1,7%

1,7% Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,6%

1,6% Recreación y cultura: 1,6%

La inflación de Río Negro se disparó en octubre y llegó al 2,2%

La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Río Negro publicó este miércoles 12 de noviembre los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de octubre. La cifra alcanzó el 2,2%. Representó un salto significativo respecto al mes anterior, que se mantuvo en el 1,32%.

El principal motor de la aceleración inflacionaria durante octubre fue el rubro Vivienda, que anotó un incremento mensual de 12,48%. Este sector marca además una fuerte variación interanual, con una suba acumulada del 46,93%.

Otros rubros que ejercieron presión sobre el índice general fueron «Artículos personales y de tocador», con un aumento del 6,27%, e «Indumentaria y accesorios», que tuvo una variación del 1,93%.

A diferencia de Vivienda, los rubros esenciales mostraron incrementos más moderados. El segmento de Alimentos registró una suba del 1,19%, el mismo porcentaje que reportó «Equipamiento y mantenimiento del hogar».

Por su parte, «Transportes y servicios» varió 1,79%, mientras que «Atención médica y gastos para la salud» subió apenas 0,78%. El rubro «Esparcimiento» no presentó modificaciones en sus precios, con una variación del 0%.

La brusca suba de octubre contrasta con la tendencia de septiembre, cuando la inflación rionegrina se ubicó en 1,32%. En aquel mes, la variación interanual alcanzaba el 21,16%, y el rubro «Transporte y servicios» encabezó la lista de aumentos con un índice del 7,31%.