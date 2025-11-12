Río Negro registró una inflación del 2,2% en octubre 2025 y marcó una suba respecto de septiembre

Este miércoles 12 de noviembre, la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro dio a conocer que la inflación de octubre fue del 2,2%, registrando así una suba respecto al mes de septiembre que se mantuvo en el 1,35%.

Según se precisó en el informe compartido por el Gobierno, la variación interanual cerró en 22,67% y la acumulación anual se ubicó en los 17,09%.

Inflación de octubre de Río Negro: el dato rubro por rubro

El rubro con más aumento en octubre fue el de Vivienda con un índice de 12,48% y una variación interanual de 46,93%.

Le siguen:

«Artículos Personales y de tocador» con 6,27%

«Indumentaria y accesorios» con 1,93%

«Transportes y servicios» con 1,79%

«Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 1,19%

«Alimentos» con 1,19%

«Atención médica y gastos para la salud» con 0,78%

«Esparcimiento» con 0%

IPC de octubre: a qué hora se publicará la inflación de Nación y Neuquén

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén.

Si bien el Indec no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén divulga sus datos el mismo día que Río Negro y Nación.

En Neuquén la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

La inflación de septiembre en Río Negro

La inflación de septiembre alcanzó el 1,32% en la provincia de Río Negro según la Dirección de Estadísticas y Censos.

La variación interanual cerró en 21,16% y el rubro con más aumento en septiembre fue transporte y servicios, con un índice de 7,31% y una variación interanual de 44,62%.