La inflación de septiembre en Río Negro fue de 1,32%, por debajo del IPC de agosto
Este martes la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia mostró los datos de IPC. Por la tarde se conocerá el dato a nivel nacional.
Este martes 14 de octubre, la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro dio a conocer que la inflación de septiembre alcanzó el 1,32%. Esto muestra una baja en comparación con agosto. La variación interanual cerró en 21,16%. Acá los rubros que sufrieron variaciones.
Los rubros con más aumentos en Río Negro con la inflación de septiembre
El rubro con más aumento en septiembre fue transporte y servicios, con un índice de 7,31% y una variación interanual de 44,62%.
Le siguen:
- «Artículos Personales y de tocador» con 3,96%
- «Atención médica y gastos para la salud» con 3,18%
- «Vivienda» con 1,44%
- «Esparcimiento» con 1,21%
- «indumentaria» con 1%
- «Alimentos» con 0,68%
Los últimos cinco datos mensuales de la inflación de Río Negro
En lo que va del año, hay una suba acumulada de 14,57%.
En agosto, el IPC fue de 1,93%. En julio la inflación fue de 0,98%, en junio marcó 0,78%, en mayo la cifra fue también de 0,78% y en abril fue del 1,81%.
