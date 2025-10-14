La inflación de septiembre en Río Negro fue de 1,32%, por debajo del IPC de agosto

Este martes 14 de octubre, la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro dio a conocer que la inflación de septiembre alcanzó el 1,32%. Esto muestra una baja en comparación con agosto. La variación interanual cerró en 21,16%. Acá los rubros que sufrieron variaciones.

Los rubros con más aumentos en Río Negro con la inflación de septiembre

El rubro con más aumento en septiembre fue transporte y servicios, con un índice de 7,31% y una variación interanual de 44,62%.

Le siguen:

«Artículos Personales y de tocador» con 3,96%

«Atención médica y gastos para la salud» con 3,18%

«Vivienda» con 1,44%

«Esparcimiento» con 1,21%

«indumentaria» con 1%

«Alimentos» con 0,68%

«Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 0,44%

Los últimos cinco datos mensuales de la inflación de Río Negro

En lo que va del año, hay una suba acumulada de 14,57%.

En agosto, el IPC fue de 1,93%. En julio la inflación fue de 0,98%, en junio marcó 0,78%, en mayo la cifra fue también de 0,78% y en abril fue del 1,81%.