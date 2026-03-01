Inflación: empieza la expectativa por el IPC de febrero y consultoras advierten fuertes subas en alimentos

Comienza marzo y con su llegada, crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación de febrero 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelará las cifras de la evolución de los precios el próximo jueves 12 de marzo. Consultoras privadas anticipan que podría haber un nuevo repunte y fuerte presión por parte de alimentos.

Los informes que ya salieron a la luz por parte de consultoras privadas muestran que la suba de precios se ubicaría entre 2,5% y 3%.

En enero, el dato de IPC fue de 2,9%, en medio de la polémica por la salida de Marco Lavagna del Indec y el freno por parte del Gobierno de actualizar la canasta de consumo.

Inflación: el impacto de la suba en alimentos y las expectativas del Gobierno

En el Ministerio de Economía se ilusionan con que al menos esté por debajo del 2,9% para que no se complete un semestre de continuo aumento y lograr un cambio de tendencia.

La consultora que proyectó algo similar a lo que espera el Gobierno fue la Fundación Libertad y Progreso.

“La inflación de febrero estaría rondando en torno al 2,8% mensual. Las primeras dos semanas comenzaron con aumentos fuertes, pero a partir de la tercera los precios se estabilizaron. De cerrar en 2,8%, la inflación rompería el ciclo alcista que se observó en los últimos meses”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe de la institución.

A su juicio, “la inflación debería ir cediendo en los próximos meses y se retomaría el sendero de la desinflación. El 2026 cerraría en torno al 20%, por lo que se ubicaría por debajo del 31,5% del 2025”.

Mientras tanto, el informe que publica mensualmente la Universidad Di Tella reveló que la gente percibe que habrá una aceleración inflacionaria en los próximos 12 meses. En enero, se esperaba un alza de los precios de 31,5% para ese período y en febrero saltó a 35,7%.

El peor dato lo dio la consultora LCG, que informó un alza en el costo de los alimentos de 4% durante el segundo mes del año. Este incremento se produjo pese a que en la semana del 18 al 25 de febrero no se detectaron alzas. De acuerdo a este trabajo, el ajuste se produjo en el arranque del mes (2,5% en la primera semana y 1% en la segunda). Bebidas, panificados, carnes, aceites y huevos fueron los responsables de este movimiento.

En tanto, el estudio de Eco Go para la tercera semana del mes mostró que el precio de los alimentos registró una suba de 0,5%.

“La inflación de los alimentos para consumir en el hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%,” dijo la firma. Asimismo, concluyó que la proyección de febrero es de una inflación de 3%.

Para Analytica, en la tercera semana del mes los precios subieron 2,8%, lo cual proyecta una suba de precios de 2,8% para el mes.

Por su parte, la canasta de productos básicos de Consumidores Libres mostró un alza de 3,1% para la primera quincena del mes en curso. A su vez, para la consultora CyT estará por debajo del 3%, pero no muy lejos del 2,9% de enero.

Preocupa la aceleración de la inflación

Con la inflación de febrero muy cerca de 3%, jubilaciones y asignaciones familiares volvieron a perder poder de compra (o, en el mejor de los escenarios, lo empatan), dado que en este mes recibieron un alza de 2,8% correspondiente a la inflación de diciembre.

La reversión de la dinámica de los precios es esencial para que los ajustes de estos beneficios comiencen a ganarle a la inflación y recuperen poder adquisitivo.

De persistir la inflación en la zona de 2-3%, puede convertirse en un serio problema para el plan económico del gobierno, dado que ya “gastó” el “ancla monetaria”, el freno a la suba de salarios, la apertura a importaciones y el enfriamiento del consumo (por ende la producción) como herramientas para disciplinar los precios.