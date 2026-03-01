El año comenzó con una nueva caída en el consumo masivo: informes dan cuenta de una retracción de las ventas

El arranque de 2026 muestra un escenario económico similar al cierre de 2025, con una macroeconomía que celebra resultados, pero una actividad diaria en continuo retroceso.

Nueva caída en el consumo masivo

Un trabajo de la consultora Scentia reveló que el consumo doméstico en enero sufrió un retroceso de 1,1% en forma interanual, resultado que coincide con la Cámara de Comercio (CAC), que informó una baja de 0,8%.

“En supermercados se mantiene la desaceleración iniciada en el último bimestre de 2025, aunque con una retracción menor”, reveló el trabajo de la consultora difundido este viernes. Añadió que en “almacenes y quioscos se mantiene una variación positiva, aunque lo hace a menor ritmo”.

De acuerdo a Scentia, las ventas en supermercados cayeron 3,3% en enero en comparación con el mismo mes del año pasado y 15,4% contra diciembre. A su vez, en los mayoristas, la contracción fue de 0,8% contra el mismo mes del año anterior y de 14,6% frente a diciembre. Cabe aclarar que las fuertes caídas contra el último mes del año pasado se explican por la estacionalidad que imponen las fiestas de Fin de Año.

En los autoservicios independientes (habitualmente conocidos como “chinos”) se verificaron caídas de 4,2% en forma interanual y 12,5% contra diciembre. A su vez, en Farmacias se revelaron disminuciones de 2% contra enero de 2025 y 7% contra el mes previo.

El informe de Scentia añade la división “almacenes y quioscos”, donde se encuentran datos positivos, a partir de aumentos de 2,7% y 3,7% para cada una de las mediciones.

Por su parte, el e-commerce presentó un incremento interanual de 33% y una caída de 11% contra diciembre.

Cuando se divide por canasta, las bajas más fuertes se detectaron en “bebidas sin alcohol” (-8,7%) y productos de “limpieza de ropa y hogar” (4,3%).

Los datos resultan significativos porque el informe se realiza con datos recogidos en 8.000 puntos de venta de todo el país.

Por su parte, el informe de la Cámara de Comercio marcó que el nivel de consumo cedió 0,8% contra enero de 2025.

“Enero de 2026 fue el tercer mes consecutivo con caídas interanuales, tras un primer semestre de 2025 que se caracterizó por variaciones interanuales positivas”, indicó la CAC.

La entidad pone especial énfasis en la evolución de la inflación, que golpea en el poder adquisitivo.

“La variación mensual de 2,9% en el IPC para el mes de enero significó la consecución de cinco meses de inflación por encima del 2%. A su vez, este mes arroja una variación interanual de 32,4%, marcando por segundo mes consecutivo un ascenso de esta variación tras más de un año de descensos desde mediados de 2024”, explicó.

Bajo el mismo sentido, enfatizó que “los movimientos del consumo y la actividad económica históricamente se mueven en sintonía”.

La debilidad del consumo interno también quedó expuesta con el último informe de ventas en supermercados y shoppings que publicó el Indec.

El organismo informó que en 2025 las ventas en supermercados subieron 2% con relación a 2024, año en que se habían desplomado 11%. Con lo cual el repunte del año pasado apenas resultó un leve rebote.

En mayoristas la situación fue peor porque a la baja de 15% en 2024 se le sumó una nueva caída de 6,8% en 2025.

El gobierno considera que estos comportamientos se deben a cambios en los hábitos de consumo, dado que, frente a la estabilidad de los precios, la población ya no se stockea acudiendo a las principales superficies de compras.

