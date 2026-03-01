Por la tensión en Medio Oriente subió un 10% el precio del petróleo: cómo puede influir el cierre del estrecho de Ormuz

El conflicto armado que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos repercutió en el precio del crudo. Uno de los factores claves vinculado a la situación de Medio Oriente es el cierre del estrecho de Ormuz y la cancelación de embarcaciones para navegar por esa vía . Este domingo el precio del barril de petróleo Brent subió un 10%, a 80 dólares. informó Reuters.

También se conoció que Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, en medio de las ofensivas en Asia.

Tensión en Medio Oriente y el cierre de Ormuz

“Si bien los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz”, dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de la consultora internacional ICIS.

Según citó Infobae, para Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, la situación en Medio Oriente tiene doble impacto. Uno es el “efecto especulación”, donde el precio sube por cobertura de riesgo ante la incertidumbre. El segundo, por un bloqueo físico.

“En el estrecho de Ormuz hay una franja de tres kilómetros de ida y de vuelta donde pueden pasar los grandes barcos tanque. Con que se hunda un barco en uno de los dos canales, se genera un problema tremendo”,indicó Apud.

Naviera suspende operaciones en estrecho de Ormuz

La naviera danesa Maersk, una de las mayores del mundo, anunció este domingo que ante el deterioro de la situación en torno a Irán suspende el tránsito de sus buques y mercancías por el estrecho de Ormuz «hasta nuevo aviso».

«La seguridad de nuestros equipos, buques y mercancías de los clientes es nuestra prioridad número uno. Suspendemos todo tránsito de navíos por el estrecho de Ormuz», indicó la naviera en un comunicado en su portal web.

Miembros de OPEP aumentan producción de petróleo

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior a lo previsto, ante la desestabilización del transporte de crudo derivada del conflicto de Irán.

En la reunión, prevista desde hace tiempo, participaron cinco miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia) y tres aliados (Rusia, Kazajistán, Omán).

Los ocho miembros del grupo «acordaron un ajuste de la producción de 206.000 barriles diarios», que «se aplicará en abril», según un comunicado que no menciona la situación en Irán y se limita a invocar el equilibrio del mercado.

El incremento anunciado es superior a los 137.000 barriles diarios suplementarios que habían anticipado los expertos del sector antes de que estallara este sábado el conflicto en Irán.

Con todo, se espera no obstante que el precio del crudo aumente considerablemente en los próximos días.»Es una señal, pero no una solución. Si el petróleo no puede transitar por el estrecho de Ormuz, 206.000 barriles adicionales por día pesarán muy poco a la hora de calmar el mercado», indicó Jorge León, analista en Rystad Energy.

El conflicto abierto el sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán pone en serio peligro el tránsito marítimo del crudo por el estrecho de Ormuz, por donde pasa habitualmente el 20% del petróleo consumido a nivel mundial.

Irán anunció a la UE el cierre «de facto» del estrecho de Ormuz. Y desde los primeros bombardeos israelo-estadounidenses del sábado, la república islámica respondió disparando misiles y drones contra las monarquías árabes situadas en la otra orilla del Golfo, como Arabia Saudita, Baréin, Emiratos y Catar, que albergan bases norteamericanas.



«Podrán utilizarse infraestructuras alternativas a Oriente Medio para evitar pasar por el estrecho [de Ormuz], pero el impacto neto se mantiene en una pérdida efectiva de entre 8 y 10 millones de oferta de barriles de petróleo crudo«, explicó Jorge León.

Según Homayoun Falakshahi, analista en Kpler, los precios del oro negro podrían superar los 120 dólares el barril, un nivel inédito en años, en caso de guerra prolongada que incendie la región y rompa las cadenas de suministro.

Con AFP e Infobae