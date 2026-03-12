Inflación en la mira: el Gobierno defiende el 3% ante el Indec mientras Medio Oriente sacude los costos logísticos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero.

El dato llega en un momento de tensión para la gestión de Javier Milei: la necesidad de ratificar el sendero de desinflación choca con la dificultad de quebrar el piso del 3% mensual, en un escenario marcado por el ajuste de tarifas y la presión de los alimentos.

Los pronósticos privados sitúan la cifra en torno al 3%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) corrigió al alza sus proyecciones al 2,7%. La referencia más cercana es el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que en febrero marcó un 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,1% de enero, aunque con una variación interanual que trepa al 32,4%.

La inflación de «dos velocidades»

El desglose del dato porteño deja señales de alerta. La baja no fue generalizada, sino que respondió a una dinámica dispar: mientras los bienes subieron un 1,9%, los servicios treparon un 3%. Los rubros que más presionaron fueron:

Vivienda, servicios y combustibles: 5,9%.

5,9%. Salud: 3%.

3%. Alimentos: Traccionados por la carne vacuna (7,3%).

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo se mostró optimista, sosteniendo que el IPC nacional debería ser menor al 2,9% de enero.

El funcionario ratificó que la disciplina fiscal permitirá que la inflación mensual pueda «empezar con 0» en algún momento del año, considerando al superávit como el «mejor escudo» frente a la volatilidad.

El factor Brent: el riesgo que llega desde Medio Oriente

El frente externo sumó un factor de riesgo inesperado. La escalada bélica en Medio Oriente disparó el precio del barril de petróleo Brent, que tocó los 100 dólares. La interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz plantea un escenario de «shock de oferta» con presión inflacionaria global.

En el plano local, el impacto en los surtidores genera debate. Si bien el presidente de YPF, Horacio Marín, intentó llevar tranquilidad al asegurar que no habrá «cimbronazos» inmediatos, dejó una frase sugestiva: «Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy». Un barril estabilizado en valores altos forzaría nuevos ajustes en logística y transporte.

De confirmarse un número por debajo de enero, el Ejecutivo podrá exhibir la consolidación de su plan. Sin embargo, si el índice queda por encima de lo esperado, la atención del mercado se trasladará a marzo y abril, meses de estacionalidad alta donde el arrastre de los incrementos en servicios y energía se sentirá con mayor intensidad.