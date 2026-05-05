Neuquén palpita la 13º edición de la Feria del Libro 2026: fechas confirmadas y los ejes de una edición histórica

Neuquén ya tiene todo listo para recibir a la 13° Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”. El evento, consolidado como un hito cultural y económico de la región, se desarrollará entre el 11 y el 20 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, esta edición contará con Mendoza como ciudad invitada y centrará su agenda en dos hitos fundamentales: los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges y los 50 años del Golpe de Estado, proponiendo un espacio de memoria y reflexión a través de las letras.

Un motor cultural y económico para Neuquén

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el crecimiento sostenido del evento, que en su última edición convocó a 270 mil personas con un promedio de ventas de 6 mil ejemplares por día.

“La Feria de Neuquén es la segunda más importante de la Argentina”, afirmó la funcionaria, comparando su impacto con la Fiesta de la Confluencia por la capacidad de generar movimiento en el turismo y el comercio local.

El ADN de Neuquén como protagonista para la edición de la Feria del Libro 2026

Uno de los puntos más fuertes de la organización es el fomento a la producción regional. La meta es clara: el 50% de la feria será local.

Editoriales: participarán más de 30 sellos independientes de la zona.

participarán más de 30 sellos independientes de la zona. Escritores: se espera la presencia de gran parte de los 150 autores neuquinos que forman parte del ecosistema literario provincial.

se espera la presencia de gran parte de los 150 autores neuquinos que forman parte del ecosistema literario provincial. Estands: el predio contará con más de 100 espacios para exposición y venta.

En las próximas semanas se abrirá la inscripción para que escritores y escritoras presenten sus obras (novela, poesía, ensayo o cuento). También se llamará a talleristas y artistas para las propuestas de formación en narrativa e ilustración.

Además, la feria mantendrá sus pilares educativos:

XII Jornadas de Educación: Un espacio de formación gratuito para docentes y profesionales. Visitas Escolares: Inscripción abierta para niveles inicial, primario y secundario, buscando fortalecer el hábito de lectura en los más jóvenes.

Desde el municipio adelantaron que habrá una «sorpresa» especial para el público que se dará a conocer días antes de la inauguración. Toda la información y formularios estarán disponibles en el sitio oficial: https://www.ferialibronqn.com.ar