El museo más emblemático de Viedma ahora está online y cualquiera puede recorrerlo

La historia y la identidad de Viedma comienzan a proyectarse con más fuerza hacia el mundo. El Museo Salesiano «Cardenal Cagliero» fue incorporado al Proyecto MIL (Memoria e Identidad Local), una iniciativa que impulsa la visibilización del patrimonio cultural argentino a través de plataformas digitales abiertas.

El programa es desarrollado por Wikimedia Argentina junto a ICOM Argentina, con el objetivo de destacar piezas representativas de museos de todo el país y acercarlas a nuevas audiencias mediante herramientas de alcance global.

En ese contexto, el museo viedmense ya cuenta con un espacio activo en Wikimedia Commons, donde se pueden explorar imágenes y contenidos vinculados a su acervo, con información validada por la propia institución. Se trata de un paso clave en la digitalización del patrimonio local, que permite que objetos históricos puedan ser consultados desde cualquier lugar del mundo.

La historia local, ahora al alcance del mundo

Desde el municipio destacaron la importancia de este avance. El director de Identidad Comunitaria y Patrimonio Histórico, Gustavo Malek, señaló que la incorporación del museo al proyecto «representa un paso muy importante para la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural«, al tiempo que remarcó que posibilita que piezas significativas de la historia regional «puedan ser conocidas y consultadas desde cualquier parte del mundo».

La iniciativa permite acceder a imágenes y contenidos del museo desde cualquier lugar del mundo. Foto: Marcelo Ochoa.

Además, subrayó el impacto social de la iniciativa: «Este tipo de propuestas contribuyen a democratizar el acceso a la cultura y al conocimiento, promoviendo la participación de la comunidad y fortaleciendo la identidad local a través de nuevas tecnologías».

¿Qué es Wikimedia Commons?

Es un repositorio digital de archivos multimedia de acceso libre que reúne imágenes, audios y videos con fines educativos. Funciona como una gran biblioteca global donde cualquier persona puede consultar, usar y compartir contenidos, siempre respetando las licencias correspondientes.

La plataforma forma parte del ecosistema de Fundación Wikimedia y actúa como base común para sus proyectos. Esto significa que los archivos cargados allí pueden utilizarse en múltiples sitios sin necesidad de volver a subirlos.

Una de sus principales características es que es colaborativa, los contenidos son aportados y organizados por voluntarios de todo el mundo. Además, cualquier persona puede editar, mejorar o contribuir con nuevos materiales.

Parte del patrimonio histórico de Viedma ahora puede verse online a través de Wikimedia Commons.

A diferencia de otros bancos de imágenes, Wikimedia Commons se basa en licencias libres o de dominio público. Esto permite copiar, modificar y reutilizar los archivos, siempre que se cite correctamente la fuente y se respeten las condiciones de uso de cada contenido.

Desde su lanzamiento en 2004, la plataforma creció de forma sostenida y hoy reúne millones de archivos que ayudan a difundir el conocimiento y la cultura a escala global.