Curvas cerradas y banquina: la reconstrucción del accidente en el que murió Talía Mansilla

La investigación sobre el fatal accidente en el partido de Tornquist ha comenzado a arrojar luz sobre los segundos previos a la colisión. Según las primeras pericias, el siniestro que resultó en la muerte de Talía Mansilla y otros tres colegas médicos se produjo en una zona de alta complejidad técnica conocida como Abra de la Ventana.

El sector, caracterizado por curvas pronunciadas y banquinas irregulares, se convirtió en una trampa para los ocupantes del Citroën C3 que regresaban de una celebración cuando impactaron de frente contra un Ford Focus.

Muerte de Talía Mansilla: maniobra crítica en el kilómetro 227

El análisis preliminar de los investigadores sugiere que la falta de conocimiento del terreno pudo haber sido determinante en la dinámica del choque.

Pérdida de control : se estima que el conductor del Citroën C3, donde viajaba Talía Mansilla , habría mordido la banquina al ingresar a una de las curvas más cerradas del trazado.

: se estima que el conductor del Citroën C3, donde viajaba , habría mordido la banquina al ingresar a una de las curvas más cerradas del trazado. El volantazo : ante esta situación, se habría producido una maniobra correctiva brusca —un «volantazo»— que desplazó el vehículo hacia el carril contrario.

: ante esta situación, se habría producido una maniobra correctiva brusca —un «volantazo»— que desplazó el vehículo hacia el carril contrario. Punto ciego : en ese instante, el Ford Focus que circulaba en sentido opuesto se encontró con el auto de frente en un sector donde la visibilidad es nula debido a la geografía del cerro dinamitado.

: en ese instante, el Ford Focus que circulaba en sentido opuesto se encontró con el auto de frente en un sector donde la visibilidad es nula debido a la geografía del cerro dinamitado. Impacto lateral y posterior choque: el Citroën recibió el golpe en su lateral derecho, salió despedido hacia un canal de agua y terminó impactando contra la pared rocosa de la montaña.

Murió Talía Mansilla en un accidente de auto: el estado de los sobrevivientes y la señal de auxilio

A pesar de la violencia del impacto contra el cerro y el vehículo de frente, hubo personas que lograron sobrevivir al siniestro en el que falleció Talía Mansilla.

Sobreviviente del Citroën : Juan Ignacio Daulerio (28), conductor del auto donde iba Talía Mansilla , se encuentra fuera de peligro en sala común y será entrevistado próximamente por la justicia.

: Juan Ignacio Daulerio (28), conductor del auto donde iba , se encuentra fuera de peligro en sala común y será entrevistado próximamente por la justicia. Pareja del Focus : los ocupantes del otro vehículo, oriundos de Olavarría, salvaron sus vidas gracias a la activación de los airbags, aunque sufrieron fracturas en extremidades.

: los ocupantes del otro vehículo, oriundos de Olavarría, salvaron sus vidas gracias a la activación de los airbags, aunque sufrieron fracturas en extremidades. Llamado desesperado: fuentes de la investigación revelaron que una de las víctimas fatales llegó a emitir una señal de auxilio a través de su celular a su padre segundos antes de morir.

Abra de la Ventana: un sector con antecedentes de riesgo vial

Las autoridades de seguridad de Tornquist calificaron el lugar del siniestro como un punto con «accidentes de mucha frecuencia» debido a su diseño vial.