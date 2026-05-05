Curvas cerradas y banquina: la reconstrucción del accidente en el que murió Talía Mansilla
Los investigadores analizan la mecánica del choque frontal en la ruta provincial 76 que le costó la vida a cuatro profesionales de la salud. Un posible "volantazo" en el kilómetro 227 tras morder la banquina sería la clave detrás de la tragedia que involucró a Talía Mansilla.
La investigación sobre el fatal accidente en el partido de Tornquist ha comenzado a arrojar luz sobre los segundos previos a la colisión. Según las primeras pericias, el siniestro que resultó en la muerte de Talía Mansilla y otros tres colegas médicos se produjo en una zona de alta complejidad técnica conocida como Abra de la Ventana.
El sector, caracterizado por curvas pronunciadas y banquinas irregulares, se convirtió en una trampa para los ocupantes del Citroën C3 que regresaban de una celebración cuando impactaron de frente contra un Ford Focus.
Muerte de Talía Mansilla: maniobra crítica en el kilómetro 227
El análisis preliminar de los investigadores sugiere que la falta de conocimiento del terreno pudo haber sido determinante en la dinámica del choque.
- Pérdida de control: se estima que el conductor del Citroën C3, donde viajaba Talía Mansilla, habría mordido la banquina al ingresar a una de las curvas más cerradas del trazado.
- El volantazo: ante esta situación, se habría producido una maniobra correctiva brusca —un «volantazo»— que desplazó el vehículo hacia el carril contrario.
- Punto ciego: en ese instante, el Ford Focus que circulaba en sentido opuesto se encontró con el auto de frente en un sector donde la visibilidad es nula debido a la geografía del cerro dinamitado.
- Impacto lateral y posterior choque: el Citroën recibió el golpe en su lateral derecho, salió despedido hacia un canal de agua y terminó impactando contra la pared rocosa de la montaña.
Murió Talía Mansilla en un accidente de auto: el estado de los sobrevivientes y la señal de auxilio
A pesar de la violencia del impacto contra el cerro y el vehículo de frente, hubo personas que lograron sobrevivir al siniestro en el que falleció Talía Mansilla.
- Sobreviviente del Citroën: Juan Ignacio Daulerio (28), conductor del auto donde iba Talía Mansilla, se encuentra fuera de peligro en sala común y será entrevistado próximamente por la justicia.
- Pareja del Focus: los ocupantes del otro vehículo, oriundos de Olavarría, salvaron sus vidas gracias a la activación de los airbags, aunque sufrieron fracturas en extremidades.
- Llamado desesperado: fuentes de la investigación revelaron que una de las víctimas fatales llegó a emitir una señal de auxilio a través de su celular a su padre segundos antes de morir.
Abra de la Ventana: un sector con antecedentes de riesgo vial
Las autoridades de seguridad de Tornquist calificaron el lugar del siniestro como un punto con «accidentes de mucha frecuencia» debido a su diseño vial.
- Ruta marcada por el rocío: al momento del accidente de Talía Mansilla, se registraba mucho rocío sobre el pavimento, lo que pudo haber dificultado la adherencia al morder la banquina.
- Velocidad bajo análisis: los peritos descartaron inicialmente que los vehículos circularan a velocidades excesivas, ya que el impacto frontal no provocó que los autos fueran despedidos a gran distancia.
- Señalización vigente: se destacó que la ruta 76 se encuentra en buen estado y correctamente señalizada, lo que refuerza la hipótesis de un error de maniobra por desconocimiento de la zona.
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