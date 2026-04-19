La inflación de abril 2026 será más baja que la marzo aunque es difícil que baje del 2% en los próximos meses

En marzo 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 3,4%. Según diferentes analistas y consultoras privadas, las proyecciones del próximo mes apuntan a que habrá una desaceleración y la cifra estará cercana al 2%.

Esto estaría motivado en gran parte por una menor incidencia de educación y de alimentos y bebidas.

Las proyecciones sobre la inflación de abril 2026

“La inflación de abril debería estar bastante cerca de 2%”, estimó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, citado por La Nación.

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, remarcó que dos de los tres shocks que impulsaron la inflación en marzo no tendrían impacto en abril. Estos son la carne y el rubro educación. «El tema nafta, en cambio, seguirá presente”, señaló al medio de Buenos Aires.

La proyección de la consultora es que la inflación de abril sea del 2,5%, con posibilidad de cerrar en 2,4% si se mantiene estable en las otras semanas la dinámica de precios.

La directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, también dio un panorama similar. En diálogo con AM990 sostuvo que la cifra de abril se ubicará «más cerca del 2% que del 3%». Explicó que el dato que se dará a conocer el otro mes «viene con una carga menor de arrastre y una estabilidad más marcada en alimentos».

Según su análisis, este escenario permite una tregua temporal en la escalada de costos, aunque advirtió que el desafío principal reside en transformar esta baja puntual en un proceso de desinflación permanente que no dependa exclusivamente del atraso en el tipo de cambio.

Proyecciones de la inflación de los próximos meses

Para Sigaut Gravina este 2026 no habría una inflación mensual que comience con cero y será muy difícil volver en el corto plazo a niveles por debajo del 2%.

«Volver al 1,5% no va a ser fácil en el corto plazo: no es imposible, pero sí poco probable. Y el cero luce todavía más lejano porque la economía argentina tiene un componente inercial elevado. De hecho, durante el mandato de Milei, la inflación subyacente —que excluye carnes, estacionales, naftas, servicios públicos y educación— tuvo un piso de 1,9%, y además siempre existe el riesgo de un shock externo. Por eso es importante ser prudentes y, en el caso del Gobierno, evitar hablar de fechas”, apuntó