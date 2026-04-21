IPC de abril 2026: por qué los analistas esperan que la inflación baje del 3%

Luego de diez meses de subas ininterrumpidas, la inflación argentina parece haber encontrado un techo. Según diversos relevamientos privados, abril se perfila como un punto de inflexión: el indicador se ubicaría entre el 2,5% y el 2,9%, quebrando la tendencia negativa que se arrastraba desde mediados del año pasado.

El comportamiento de la canasta básica es el factor determinante detrás de esta desaceleración.

De acuerdo con informes de las consultoras EcoGo y LCG, la dinámica de precios en las góndolas mostró una moderación notable durante las últimas semanas:

Estabilidad en carnes: los especialistas de Fundación Capital destacan que el precio de la carne ya completó su ciclo de traslado a góndolas. Sin este componente presionando, la inflación núcleo se ubicaría en torno al 2,6%.

los especialistas de Fundación Capital destacan que el precio de la carne ya completó su ciclo de traslado a góndolas. Sin este componente presionando, la inflación núcleo se ubicaría en torno al 2,6%. Tendencia semanal: tras un marzo caliente, las primeras semanas de abril arrojaron variaciones leves e incluso caídas del 0,4% en rubros específicos de alimentos.

El impacto regional: la Patagonia bajo la lupa

A pesar del optimismo general, el comportamiento de los precios no es uniforme en todo el territorio nacional. Los datos de Analytica muestran disparidades geográficas marcadas: mientras en el Noroeste (NOA) y Cuyo las subas fueron apenas del 0,1% en la tercera semana del mes, la Patagonia registró el incremento más alto con un 0,3%.

Esta diferencia resalta la persistencia de costos logísticos y estacionales que afectan con mayor fuerza a la región sur.

Los obstáculos: el «arrastre» de marzo

El camino hacia la desinflación enfrenta escollos importantes heredados del mes anterior. El principal es el arrastre estadístico de los aumentos en servicios regulados y energía:

combustibles: si bien el impacto promedio de marzo fue del 7,1%, la suba total rondó el 20%, dejando una herencia pesada para las planillas de abril. servicios públicos: los incrementos en vivienda, agua y electricidad (3,7% en marzo) continúan presionando los costos fijos de hogares y comercios. contexto internacional: la volatilidad en el precio de los commodities energéticos por el conflicto en Medio Oriente obliga a los analistas a mantener la cautela.

La entrada de los dólares de la cosecha gruesa actúa como un «ancla» cambiaria fundamental para estabilizar las expectativas. Con un mercado de divisas calmo, el Gobierno apuesta a consolidar este descenso y perforar definitivamente el piso inflacionario que condicionó la economía durante todo el último año.