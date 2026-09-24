El Indec publica el dato de pobreza del primer semestre: la expectativa por el 30% y qué espera el Gobierno

Durante su discurso en Nueva York, Javier Milei afirmó que su gestión sacó de la pobreza a más de 14 millones de personas, un dato que recién podrá verificarse cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique su informe oficial. El organismo revelará este jueves 24 de septiembre por la tarde los índices de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026.

Por el momento, las estimaciones privadas señalan que la cifra superaría el 30%. Aunque el Gobierno coincide en que se registrará una suba, proyecta un descenso para la segunda mitad del año.

Pobreza: la expectativa por el 30% y lo que espera el Gobierno

El Indec se prepara para difundir el resultado de la medición de la pobreza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que podría arrojar un incremento de entre dos y tres puntos porcentuales, después de haber alcanzado a fines del año pasado los niveles más bajos desde que inició la gestión de Javier Milei.

Este escenario genera gran expectativa y la estrategia oficial buscará poner el dato en perspectiva. En caso de confirmarse el incremento proyectado por los analistas, el Ejecutivo argumentará que los indicadores sociales se mantienen muy por debajo de los registrados a comienzos de 2024, cuando la pobreza alcanzó el 52,9% y la indigencia el 18,1%.

El contraste con aquel periodo será un eje clave de interpretación para la gestión libertaria. Para medir la evolución, la administración tomará como referencia el segundo semestre de 2025, cuando la pobreza cayó al 28,2% y la indigencia al 6,3%, los valores más bajos en siete años.

Esa medición representó un descenso del 24,7% y del 11,8%, respectivamente, respecto a los picos de 2024. Así, el mensaje que buscarán instalar los funcionarios es que una variación semestral negativa no implica un cambio de tendencia estructural.

En la Casa Rosada vinculan este comportamiento de la pobreza directamente con la inflación. La explicación oficial sostiene que la estabilización de precios permitió recomponer el poder adquisitivo de los hogares y frenar el aumento de las canastas de consumo que definen los umbrales de indigencia y pobreza.

El Ejecutivo reconoce que la aceleración de la inflación registrada durante marzo y abril tuvo un impacto sobre los ingresos reales de los hogares, por ello no descarta que en el nuevo informe del Indec se refleje una suba, sin embargo esperan que el segundo semestre pueda volver a mostrar una mejora de los indicadores.

Por su parte, distintas estimaciones privadas proyectan para el primer semestre de este año una suba de la pobreza al 31,4% (14,6 millones de personas) y de la indigencia al 6,9% (3,2 millones de personas).

En esa línea, las proyecciones de Martín González-Rozada, economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), coinciden con dichos valores para los primeros seis meses de 2026.

En tanto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (ODSA-UCA) estimó que la pobreza ascendió al 30% y la indigencia al 6,5% en el primer trimestre de 2026, y aseguró que el valor del segundo trimestre «debería ser incluso mayor».