Cotizaciones del dólar oficial y blue: todo lo que necesitas saber hoy 21 de enero 2026

En el arranque de la jornada cambiaria de este miércoles 21 de enero 2026, el dólar oficial se mantiene estable en las pizarras del Banco Nación. Mientras el mercado monitorea la acumulación de reservas por parte del Banco Central, la divisa minorista se posiciona como la referencia clave para el cálculo del dólar tarjeta, que hoy se ubica en los $1.898.

Con una brecha que se mantiene acotada respecto al dólar blue, que opera a $1.505, los ahorristas y viajeros siguen de cerca los movimientos de las bandas cambiarias para anticipar posibles saltos en el corto plazo.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 21 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 21 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1415 1445 Banco Nación 1410 1460 Banco ICBC 1405 1455 Banco BBVA 1410 1460 Banco Supervielle 1418 1458 Banco Ciudad de Bs As 1400 1460 Banco Patagonia 1410 1460 Banco Hipotecario 1410 1460 Banco Santander 1410 1460 Banco Credicoop 1410 1460 Banco Macro 1410 1465 Banco Piano 1410 1470 Banco BPN 1400 1470

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 21 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este miércoles 21 de enero 2026:

$1.400 para la compra .

. $1.470 para la venta.

Bandas cambiarias del BCRA: cuál es el techo y el piso del dólar este miércoles 21 de enero 2026

Desde el inicio de enero 2026, el Banco Central (BCRA) implementó un cambio estructural en la política monetaria: el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria ahora se actualizan mensualmente según el último dato de inflación del INDEC (con dos meses de rezago). Para este miércoles 21 de enero 2026, el esquema opera bajo las siguientes condiciones oficiales:

Techo de la banda : se proyecta que el límite superior finalice el mes en torno a los $1.564,24, tras el ajuste por el IPC de noviembre.

: se proyecta que el límite superior finalice el mes en torno a los $1.564,24, tras el ajuste por el IPC de noviembre. Margen de flotación : la cotización mayorista actual ($1.434,50) se sitúa un 7,8% por debajo del techo de intervención, lo que otorga una mayor amplitud de libre flotación comparado con el cierre de 2025.

: la cotización mayorista actual ($1.434,50) se sitúa un 7,8% por debajo del techo de intervención, lo que otorga una mayor amplitud de libre flotación comparado con el cierre de 2025. Intervención del BCRA: bajo este nuevo régimen, la autoridad monetaria puede comprar hasta el 5% del volumen diario operado para acumular reservas, siempre que la cotización se mantenga dentro de los límites establecidos.

Este sistema busca evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio y permite que el dólar oficial acompañe la evolución de los precios internos sin perder competitividad real.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 21 de enero 2026

Miércoles 21 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1485 1505

Dólares financieros: la brecha entre el MEP y el CCL se mantiene bajo vigilancia

En el mercado bursátil de este miércoles 21 de enero 2026, las cotizaciones financieras operan con una tendencia estable tras las últimas medidas de flexibilización en los plazos de acreditación (parking). El dólar MEP (o Bolsa), la opción más utilizada por los ahorristas locales para dolarizarse legalmente, cotiza a $1.485. Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), referencia para la salida de divisas al exterior, se ubica en los $1.520.

Los puntos clave que definen la jornada financiera hoy son:

Brecha cambiaria : la diferencia entre el dólar oficial minorista ($1.460) y el MEP se sitúa en torno al 1,7%, una de las más bajas del trimestre, lo que reduce la presión sobre los precios internos.

: la diferencia entre el dólar oficial minorista ($1.460) y el MEP se sitúa en torno al 1,7%, una de las más bajas del trimestre, lo que reduce la presión sobre los precios internos. Restricciones vigentes : la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantiene el monitoreo sobre las cuentas de grandes operadores, aunque el límite diario para la compra de bonos bajo legislación local sigue liberado para individuos.

: la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantiene el monitoreo sobre las cuentas de grandes operadores, aunque el límite diario para la compra de bonos bajo legislación local sigue liberado para individuos. Arbitraje (Dólar Blue): con un dólar informal a $1.505, el MEP sigue resultando una alternativa más económica y segura para el pequeño inversor, operando $20 por debajo de la cotización de las cuevas.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 21 de enero 2026

