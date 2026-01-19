La inflación mayorista se aceleró en diciembre, pero el 2025 cerró con el nivel más bajo de los últimos 8 años

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó este martes que la inflación mayorista cerró 2025 con un acumulado de 26,2%, marcando así el nivel más bajo de los últimos ocho años. El valor surge pese a la aceleración de la suba de precios en noviembre.

La cifra representa una desaceleración notable si se la compara con el cierre de 2024, cuando el indicador había trepado al 67,1%. Asimismo, es el segundo registro más bajo desde 2017, cuando acumuló una suba de 18,8% anual.

En este sentido, el dato anual del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) trae además una señal positiva para lo que viene, ya que quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que finalizó el año en 31,5%.

El IPIM mide la evolución promedio de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos e impuestos a los combustibles.

En consecuencia, resulta un indicador de la presión que pueden sufrir más adelante los precios minoristas.

Inflación mayorista de diciembre: rubro por rubro, qué fue lo que más subió

Pese al buen cierre anual, la «foto» del último mes de 2025 mostró una leve aceleración. En diciembre, los precios mayoristas subieron un 2,4%, lo que implica un salto de 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% que se había registrado en noviembre.

Según el informe del Indec, este movimiento mensual se explicó por:

Un incremento del 2,4% en los productos nacionales.

en los Una suba del 1,7% en los productos importados.

Dentro del rubro de productos nacionales, el impacto más significativo provino de los productos primarios, que promediaron un aumento del 2,5%. En este segmento, se destacó el incremento del 10,7% en los productos pesqueros y del 3,4% en el rubro de petróleo crudo y gas. Los productos agropecuarios, por su parte, mostraron una suba más moderada del 1,7%.

En cuanto a los bienes manufacturados, el incremento general fue del 2,6%. Los sectores que impulsaron este indicador fueron los productos refinados del petróleo, con un alza del 6,3%, seguidos por alimentos y bebidas con un 3,2%, y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, que también subieron un 3,2%. Otros rubros como tabaco (3,0%) y máquinas y aparatos eléctricos (2,4%) también se situaron en línea con el promedio general.

Por el contrario, algunos sectores mostraron variaciones mínimas o nulas. Los productos metálicos, excepto máquinas y equipos, se mantuvieron estables, mientras que los muebles y otros productos industriales apenas se movieron un 0,3%. Los rubros de madera (0,4%), sustancias químicas (0,4%) y otros medios de transporte (0,4%) también se mantuvieron por debajo de la media mensual.

En la comparación interanual, el IPIM acumuló un incremento del 26,2% respecto a diciembre de 2024. En este marco, los productos nacionales subieron un 26,3% en doce meses, mientras que los productos importados lo hicieron un 24,3%.

La suba de los importados estuvo muy por debajo del aumento del dólar oficial, que fue de 41,2%.

Por otra parte, si bien el promedio general fue del 26,2%, hubo sectores que estuvieron muy por encima de esa pauta, superando incluso el 30% anual. El tabaco y la energía lideraron las subas del año.

El listado de los aumentos más fuertes del 2025:

Tabaco: 37,9%

37,9% Refinados del petróleo: 37,5%

37,5% Productos agropecuarios: 36,8%

36,8% Vehículos y repuestos: 33,4%

33,4% Impresiones: 32,7%

32,7% Alimentos y bebidas: 28,0%

28,0% Energía eléctrica y manufacturas: 26,9%

En el otro extremo, sectores como los equipos de medicina y productos pesqueros mostraron aumentos menores, en torno al 25,6%, ayudando a contener el índice general.