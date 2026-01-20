La balanza comercial cerró el 2025 con un saldo a favor de US$ 11.286 millones: cayó 40% de forma anual

La balanza comercial de la Argentina cerró 2025 con un saldo a favor de US$ 11.286 millones, que implica una baja de 40% comparando con 2024, pero que se recortó en el último bimestre por una fuerte caída en las importaciones pasado el período electoral.

De esta forma, en 2025 el intercambio de bienes con el resto del mundo creció 15,9% interanual y alcanzó un total de U$S 162.868 millones: las exportaciones totalizaron U$S 87.077 millones (9,3% más que 2024) mientras que las importaciones alcanzaron los U$S 75.791 millones (lo que representó un incremento de 24,7% con respecto al año anterior).

Durante el año pasado, el comercio exterior se movió al vaivén del tipo de cambio, con las importaciones jugando un rol decisivo. Por ejemplo, en febrero y marzo las importaciones mostraron subas récords del orden del 40% y en noviembre y diciembre las variaciones se redujeron a entre 3 y 6%.

El apetito de principio de año por traer cosas del exterior se explica por la incertidumbre que generaba el acuerdo con el FMI que se anunció en abril. Algo similar se vivió en septiembre y octubre en la previa de las elecciones de medio término.

En ambos períodos, los importadores querían cerrar todas las operaciones posibles ante la incertidumbre por bruscos cambios en el precio del dólar. Cuando se despejó el horizonte político, ya las compras se habían hecho y se desplomaron las importaciones.

Así, noviembre terminó con un saldo comercial a favor de U$S 2.535 millones, casi el doble que en el mismo mes de 2024, y en diciembre el resultado fue positivo en U$S 1.892 millones, casi un 13% superior a un año atrás.

Hasta ese último bimestre, los 10 meses anteriores el saldo comercial había sido inferior en la comparación interanual.

En noviembre, las importaciones subieron 6,6% a U$S 5.598 millones y en diciembre apenas avanzaron 3,5% a U$S 5.556 millones.

En tanto, las exportaciones subieron en noviembre 24,6% a U$S 8.133 millones, al liquidarse el programa especial de retenciones cero para el campo, mientras que en diciembre la suba fue de 5,7% a U$S 7.448 millones. En ambos períodos también tuvo un fuerte impacto la mejora continua en el sector energético. En noviembre, ese sector aportó U$S 1.008 millones, mientras que en diciembre fue de U$S 1.067 millones. En contraposición, las importaciones fueron de U$S 149 y U$S 174 millones, respectivamente.

Esta mejora en el ingreso de divisas comerciales fue una de las herramientas que le permitió al gobierno no tener zozobras con el tipo de cambio, ya que, por el otro lado, sufrió la salida de dólares financieros (por pagos de deuda y servicios, giro de utilidades y atesoramiento, entre otros).

El dólar operó con calma este martes

En la plaza cambiaria, el Gobierno logra mantener la estabilidad, mientras el Banco Central continúa sin pausa con su programa de acumulación de reservas.

Este martes la autoridad monetaria se hizo de U$S 8 millones, con lo cual en doce jornadas incorporó U$S 716 millones a su activo.

De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en U$S 44.874 millones, con un incremento de U$S 89 millones en la fecha.

De todas formas, las reservas netas siguen negativas y de acuerdo al cálculo de analistas, están en el orden de los U$S 3.900 millones.

Cabe apuntar que el salto de los últimos días en las reservas brutas se explica en gran parte por la suba de la cotización del oro, que es uno de los activos que integran las reservas internacionales.

En ese marco, el Banco Nación operó durante toda la rueda sin cambios, con su pizarra marcando una cotización oficial de $ 1.410 para la compra y $ 1.460 para la venta. El precio para los minoristas en homebanking o ventanillas bancarias también se mantuvo en los mismos valores de la víspera, $ 1.415 y $ 1.455 para ambas puntas.

Por su parte, el dólar mayorista también repitió valores y cerró en $ 1.425 y $ 1.435, con aumento del volumen de negocios a U$S 278 millones, que estuvo empujado por la reapertura de Wall Street luego del feriado del lunes. El dólar paralelo operó en $ 1.470 y $ 1.500.

En la plaza financiera, el dólar MEP subió levemente a $ 1.471 y el Contado con Liquidación avanzó a $ 1.519.

Sobre la calma del dólar, un informe de Wise Capital indicó que “la estabilidad cambiaria continúa encontrando su principal ancla en el fuerte apretón monetario”.

“La elevada iliquidez que enfrentan los bancos mantiene las tasas de interés en niveles altos, reforzando el atractivo de los instrumentos en pesos y desalentando la dolarización de carteras”, añadió el trabajo.

Al mismo tiempo, sostuvo que “más allá de las estrategias de carry trade, las tasas comenzaron a mostrar una cierta normalización tras la licitación del miércoles pasado, incluso en un contexto en el que el Tesoro no inyectó pesos al mercado”.

“Este esquema sigue funcionando como un factor clave para sostener la calma en el frente cambiario, aun en jornadas de menor actividad”, concluyó el informe.

Por otro lado, crece el número de empresas que sale al mercado de capitales a buscar financiamiento.

En estos días es el turno de YPF y de Loma Negra que licitarán obligaciones negociables. Este ingreso de dólares de parte de la cuenta financiera es otro de los factores que favorece la compra de reservas del Banco Central.

YPF busca entre U$S 300 y U$S 500 millones a través de la reapertura de un bono emitido originalmente en 2025, con vencimiento en 2034. La compañía ofrecerá una tasa fija anual del 8,25% y los nuevos títulos comenzarán a amortizar capital a partir de 2032. Los intereses se pagarán de forma semestral, los días 17 de enero y 17 de julio, durante toda la vida del instrumento.

En tanto, Loma Negra busca ampliar una emisión de deuda en el mercado local por un monto estimado de entre U$S 40 millones y U$S 60 millones, mediante un bono a tasa fija, atado al dólar MEP. Ambas operaciones se inscriben en un contexto de mayor demanda por papeles argentinos, impulsada por la mejora en las condiciones financieras y el interés por instrumentos en dólares.