El Banco Central compró US$685 millones y el FMI sorprende con su pronóstico de crecimiento

El Banco Central acumuló reservas por casi 700 millones de dólares en la primera mitad de enero. (Foto: gentileza)

El plan económico del Gobierno atraviesa una «fase 4» con resultados que superan las expectativas iniciales para el comienzo de 2026. En la primera quincena de enero, el Banco Central logró comprar US$685 millones, un volumen clave para fortalecer las reservas y avanzar en la remonetización de la economía. Además el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó la estimación de crecimiento para 2026 y 2027.

«El dólar está bajando no por magia, sino por una fuerte oferta del Banco Central combinada con una baja demanda privada», explicó el periodista económico, Pablo Wende, en su columna habitual por Río Negro Radio.

Según el analista, la cotización (con un oficial en $1.455 y el mayorista en $1.440) refleja un proceso de revalorización del peso. Si bien ayuda a la estabilidad, plantea el desafío de evitar un atraso cambiario severo: la proyección es que la divisa suba este año acompañando a la inflación, estimada en un 25% anual.

El guiño del FMI y el viaje a Davos

El optimismo oficial se vio reforzado por las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo mantuvo su pronóstico de crecimiento para la Argentina en un 4% para este año, una cifra más alentadora que el 3,5% que prevén los consultores privados locales.

Con estos números bajo el brazo, Javier Milei viaja al Foro de Davos con un perfil fortalecido. El Presidente busca capitalizar sus victorias legislativas y su alineación con Donald Trump, en un contexto global marcado por la tensión comercial entre EE.UU. y Europa.

Precaución en Vaca Muerta

Pese al buen clima macro, Wende advirtió sobre un frente de tormenta que impacta directo en la región: el precio del petróleo.

El FMI proyecta una caída del 8% en el precio internacional del crudo, impulsada por la mayor oferta (el factor Venezuela) y las políticas pro-drill de Trump. «Esto afecta las expectativas de inversión en Vaca Muerta; no es casual que acciones como YPF y Vista hayan tenido un arranque de año flojo», señaló el analista.

La polémica por los autos chinos

El otro punto de conflicto es la llamada «guerra de los autos». Se desató un debate interno en el Gobierno entre la postura aperturista de Luis Caputo y la visión proteccionista de sectores industriales por el ingreso de 5.000 autos eléctricos chinos sin aranceles.

La diferencia de precio es abismal y genera tensión en el mercado:

Auto eléctrico chino : US$35.000

: US$35.000 Competencia actual: US$50.000

«El Gobierno dice que esto beneficia al consumidor porque Argentina casi no produce autos, solo ensambla. Pero los críticos advierten sobre el riesgo para la industria si no se equilibran antes los costos laborales e impositivos», concluyó Wende.

