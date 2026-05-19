La Canasta de Crianza por encima de los $500.000 en abril 2026: el dato de Indec y cómo se calcula

El INDEC presentó la actualización de la Canasta de Crianza, el indicador oficial que mide el costo real de mantener a un menor. Los datos arrojan que una familia necesitó entre $511.763 y $654.221 mensuales, dependiendo de la edad del hijo, para cubrir las necesidades básicas y el tiempo de cuidado durante el cuarto mes del año.

La medición del organismo estadístico demuestra que los gastos se encarecen a medida que los chicos crecen y se escolarizan.

El desglose oficial por tramos de edad quedó configurado de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $511.763 mensuales.

$511.763 mensuales. De 1 a 3 años: $609.574 mensuales.

$609.574 mensuales. De 4 a 5 años: $520.413 mensuales.

$520.413 mensuales. De 6 a 12 años: $654.221 mensuales.

El salto interanual expone el fuerte impacto de la inflación en la economía familiar: en abril de 2025, el techo de la canasta para el grupo de mayor edad se ubicaba en $515.984, lo que marca un incremento que asfixia el presupuesto de los sectores medios.

El INDEC reveló que las horas de crianza ya se llevan más de la mitad del presupuesto familiar

El índice del INDEC no solo mide el precio de la comida o la ropa; divide el costo de la crianza en dos grandes pilares obligatorios.

Bienes y Servicios: incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Para un bebé menor de un año el piso arrancó en $166.479, mientras que para los chicos de 6 a 12 años saltó a $339.626.

Costo del Cuidado Infantil: mide el tiempo en horas que los adultos deben destinar al cuidado o delegar en terceros. Se calcula según el salario oficial del personal de casas particulares. Este componente es el más pesado en las edades tempranas: para un niño de 1 a 3 años se requieren 168 horas mensuales, lo que equivale a $394.611 de presupuesto invisible o directo.

La metodología aplicada por los especialistas técnicos del organismo deja una pauta clave para los litigios judiciales por cuotas alimentarias o el diseño de políticas públicas.

En aquellos hogares donde convive más de una niña, niño o adolescente, el indicador dictamina que se debe tomar como referencia fija al integrante que demande el mayor costo de estructura y tiempo de cuidado, evitando la subdivisión que licúa el gasto real de la vivienda.