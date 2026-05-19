Tragedia, millones y sospecha: detienen al heredero de Mango por la misteriosa muerte de su padre Isak Andic

La policía de Cataluña (Mossos d’Esquadra) detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo mayor y heredero del fundador de la multinacional de indumentaria Mango, bajo la sospecha de haber asesinado a su padre, el magnate Isak Andic, en diciembre de 2024.

El caso, que inicialmente había sido caratulado y cerrado como un trágico accidente de senderismo, dio un giro radical tras una investigación interna que se extendió por un año y medio. El detenido, de 40 años y actual vicepresidente del consejo de administración de la firma, fue trasladado a los juzgados de Martorell, en las afueras de Barcelona, donde se le tomará declaración indagatoria.

La caída al vacío y la coartada inicial: qué decía la primera hipotesis

El hecho investigado ocurrió mientras padre e hijo caminaban por las cuevas de salitre de Collbató, una conocida zona de montaña en las afueras de Barcelona. Isak Andic, de 71 años y una de las mayores fortunas de España, cayó desde una altura de 100 metros.

Jonathan Andic, el único testigo presencial del hecho, fue quien llamó a los servicios de emergencia. En su declaración inicial, sostuvo que escuchó un desprendimiento de piedras y arena, y que al darse vuelta vio a su padre resbalar y caer al vacío.

La hipótesis del accidente fue respaldada en su momento por la propia compañía a través de un comunicado de su consejero delegado, Toni Ruiz. Sin embargo, las pericias técnicas sembraron dudas sobre la mecánica de la caída y derivaron en la acusación de homicidio.

Quién era Isak Andic, el imperio Mango

Nacido en Estambul, Isak Andic construyó desde Barcelona uno de los imperios textiles más grandes del planeta.