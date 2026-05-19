Tragedia, millones y sospecha: detienen al heredero de Mango por la misteriosa muerte de su padre Isak Andic
Jonathan Andic fue arrestado este martes tras una investigación de un año y medio. Se lo acusa de homicidio por la muerte del magnate de la moda Isak Andic, quien cayó al vacío desde una montaña en 2024.
La policía de Cataluña (Mossos d’Esquadra) detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo mayor y heredero del fundador de la multinacional de indumentaria Mango, bajo la sospecha de haber asesinado a su padre, el magnate Isak Andic, en diciembre de 2024.
El caso, que inicialmente había sido caratulado y cerrado como un trágico accidente de senderismo, dio un giro radical tras una investigación interna que se extendió por un año y medio. El detenido, de 40 años y actual vicepresidente del consejo de administración de la firma, fue trasladado a los juzgados de Martorell, en las afueras de Barcelona, donde se le tomará declaración indagatoria.
La caída al vacío y la coartada inicial: qué decía la primera hipotesis
El hecho investigado ocurrió mientras padre e hijo caminaban por las cuevas de salitre de Collbató, una conocida zona de montaña en las afueras de Barcelona. Isak Andic, de 71 años y una de las mayores fortunas de España, cayó desde una altura de 100 metros.
Jonathan Andic, el único testigo presencial del hecho, fue quien llamó a los servicios de emergencia. En su declaración inicial, sostuvo que escuchó un desprendimiento de piedras y arena, y que al darse vuelta vio a su padre resbalar y caer al vacío.
La hipótesis del accidente fue respaldada en su momento por la propia compañía a través de un comunicado de su consejero delegado, Toni Ruiz. Sin embargo, las pericias técnicas sembraron dudas sobre la mecánica de la caída y derivaron en la acusación de homicidio.
Quién era Isak Andic, el imperio Mango
Nacido en Estambul, Isak Andic construyó desde Barcelona uno de los imperios textiles más grandes del planeta.
- Fundación: Abrió su primera tienda de Mango en 1984.
- Escala global: La firma se expandió hasta alcanzar los 2.900 puntos de venta en todo el mundo.
- Estructura: El grupo factura unos 3.700 millones de euros anuales y emplea a más de 18.000 personas.
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