La competitividad, el planteo de los empresarios en la primera jornada del 61º Coloquio de IDEA

Más de 2.000 empresarios argentinos participan esta semana del 61º Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata bajo el lema “Juega Argentina”, en una clara alusión a la pasión que despierta la selección argentina de fútbol y al ímpetu por competir que caracteriza a los argentinos.

El guiño fue explícito desde el inicio, cuando en la apertura del evento Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y co-fundador y CEO de Adecoagro, dio la bienvenida como primer speaker a Javier “Pupi” Zanetti, referente histórico de la Selección Nacional, y actual vicepresidente del Inter de Milan, donde jugó por más de 20 años.

Desde el inicio, el foco del Coloquio fue la “competitividad” y las ganas de los empresarios de “competir con reglas claras y sostenidas en el tiempo”. Allí apuntó la primer arenga del ex jugador, que afirmó: “El en camino uno siempre va a encontrar dificultades, pero si uno tiene claro el objetivo, a la larga los logros llegan”. Agregó además que “Soy un convencido de que el trabajo paga el esfuerzo. Se habla mucho de tecnología pero por favor nunca perdamos de vista el factor humano”.

En un primer bloque dos catedráticos expusieron sobre el momento que atraviesa el mundo. El primer momento fue para Manuel Muñiz, rector Internacional de IE University y presidente de la Junta Directiva de IE New York College, quien puso en contexto el escenario global.

Javier Zanetti. El referente histórico de la Selección Nacional dio el punta pie inicial al 61º Coloquio de IDEA.

Más tarde fue el turno de Valentín de Miguel, ex Chief Strategy Officer en Accenture Growth Markets, quien refirió a la importancia del bloque asiático como mercado y socio estratégico para la Argentina. Al hablar del enorme peso de la economía china, de Miguel expresó: «cada vez que China crece un 5% anual, avanza en términos absolutos por un valor equivalente al de la economía argentina en su totalidad».

La visión del sector privado sobre la competitividad estuvo a cargo de Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora Económica y docente de UCEMA. El economista puso el foco en todo lo que ya se logró en el proceso de estabilización. Valoró que en los 60 años que lleva el Coloquio de IDEA, es la primera vez que se alcanza el equilibrio fiscal por decisión política.

En ese sentido, Domecq habló de luces y sombras de la economía nacional en el camino de lograr la competitividad. Al respecto, destacó los puntos en los que Argentina tiene hoy alta performance, como la capacidad emprendedora, la extensión territorial y la dotación de recursos humanos, y aquellos en los que hay enormes déficit, donde la inestabilidad macro es la principal deuda pendiente, pero también resaltan una alta carga impositiva, un alto costo logístico y el entramado burocrático.

Asimismo, Domecq presentó un relevamiento realizado por IDEA entre los empresarios socios, del cual surgen los principales desafíos del sector privado de cara al desafío de mejorar la competitividad. De allí surge que si bien las empresas argentinas se saben fuertes en innovación, vocación competitiva y liderazgo, también reconocen que las principales falencias pasan por los altos costos, la incorporación de tecnología y la gestión del cambio.

A media tarde fue el turno del presidente & CEO de YPF, Horacio Marín, que brindó su visión para los próximos 8 años sobre la base del potencial de Vaca Muerta y su capacidad de generar como conglomerado exportaciones por más de US$ 50.000 millones hacia 2031.

«Vamos a exportar US$ 10.000 con el petróleo, que es donde estamos ahora, US$ 20.000 millones más van a llegar con el con el VMOS, que es el Project Finance más grande que se construyó en la Argentina», aventuró Marín. Y a continuación lanzó una fuerte proyección: «La firma con ENI anunciada por YPF el viernes puede representar para la Argentina US$ 300.000 millones de exportaciones entre el 2031 y el 2050. Y eso fue resultado de mucho trabajo con toda la gente de YPF, la verdad estoy muy orgulloso de estar en YPF», agregó.

Potencial exportador. El foco de Horacio Marín en relación a YPF y la energía.

A futuro, Marín anticipó además que el GNL permitirá abaratar la energía a nivel interno, al poner a la Argentina a competir con precios internacionales y sin la necesidad de contratar barcos. «Le vamos a asegurar a toda la gente que el precio de la energía en Argentina va a ser de los más baratos del mundo. Porque estamos logrando que una industria sea rentable a export parity», aseguró y agregó «no vamos a tener que comprar barcos, o vamos a tener que comprar apenas en el pico de demanda».

Sobre el final de la primera jornada del 61º Coloquio de IDEA, se espera la palabra del vocero presidencial Manuel Adorni, que se presentará en representación del presidente Javier Milei, que no podrá estar presente a raíz de los compromisos de gestión a una semana de los comicios legislativos.