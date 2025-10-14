«Juega Argentina», la consigna del Coloquio de IDEA a una semana de las elecciones

Foro. Los empresarios más importantes del país se reúnen en Mar del Plata para el Coloquio de IDEA.

El principal espacio de encuentro y diálogo entre los líderes del sector privado y público de la Argentina tendrá lugar esta semana en Mar del Plata. Bajo el título «Juega Argentina» y en clara alusión a la exitosa performance de equipo que ha logrado la selección, el 61º Coloquio de IDEA se llevará a cabo desde este miércoles 15 y hasta el viernes 17.

En la edición 2025, el foro busca encarnar un llamado a la acción al sector empresario: a competir, producir, innovar. Como cada año, de la cita participarán más de 1.000 empresarios, funcionarios y especialistas internacionales se reunirán para analizar desafíos, compartir experiencias y debatir visiones que contribuyan a fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible de la Argentina.

“La competitividad será el eje principal que atravesará todo el Coloquio y queremos que el debate nos interpele a los empresarios en primer lugar. No se trata solo de pedir condiciones. Por nuestra parte tenemos la responsabilidad de innovar, de volvernos más productivos, de ser más eficientes y salir a competir en Argentina y en el mundo”, destacó Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y co-fundador y CEO de Adecoagro.

El evento se realizará a solo una semana de los comicios legislativos del 26 de octubre y en medio de un agitado escenario político y económico. Por tal motivo será especialmente valioso escuchar la palabra de los funcionarios que dirán presente en vísperas de una elección determinante.

«No se trata solo de pedir condiciones. Por nuestra parte tenemos la responsabilidad de innovar, de volvernos más productivos, de ser más eficientes y salir a competir en Argentina y en el mundo” Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y co-fundador y CEO de Adecoagro.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de manera virtual, ya que se encuentra en el exterior cumpliendo una agenda internacional considerada clave para la política económica del país. No obstante participarán de forma presencial ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El presidente Javier Milei en tanto, manifestó su interés en asistir pero no podrá estar presente en el cierre del encuentro debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión. En su lugar, el vocero presidencial Manuel Adorni será el encargado de transmitir a los participantes un mensaje del presidente.

Por su parte las provincias también dirán presente con un nutrido grupo de gobernadores, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba); Ignacio Torres (Chubut); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); y Leandro Zdero (Chaco).



Otras figuras destacadas que disertarán a lo largo de las tres jornadas serán Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que participará de forma virtual, y Juan Carlos Maqueda, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 61º Coloquio de IDEA contará con la cobertura especial de RÍO NEGRO y todos los detalles del evento podrán conocerse a través del portal www.rionegro.com.ar.