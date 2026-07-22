La inflación encuentra un piso: las consultoras prevén otro mes sin grandes bajas

Las mediciones semanales que realizan consultoras privadas adelantan que la inflación de julio se ubicaría muy cerca del resultado de junio, en un rango promedio de 1,8 y 2%, afectada por la estacionalidad del receso invernal.

La baja de la inflación está en pausa durante julio

En caso de confirmarse estas estimaciones, el proceso de desaceleración del costo de vida que pretende el Gobierno nacional se ralentizaría, escenario que ya habían previsto los analistas.

Si bien no hay indicios de un cambio de tendencia, los estudios sostienen que a este nivel la economía encuentra mayor resistencia para llevar el índice mensual a la zona de 1/1,5% y luego perforarla.

Lo que está claro es que aquella promesa del presidente, Javier Milei, de que la tasa de inflación comenzaría con “cero” en agosto de este año no sucederá.

Impactan en este escenario las actualizaciones automáticas por IPC (Índice de Precios al Consumidor) de servicios públicos y privados que se producen mes a mes. Por lo tanto, la baja del indicador se da por el menor aumento de los bienes, lo cual en muchos casos reduce los márgenes de rentabilidad a niveles que hacen insostenible la operación en industrias y comercio, especialmente las orientadas al mercado interno.

Por ejemplo, en el primer semestre, los servicios acumulan un alza de 20,9%, mientras que los bienes avanzaron 14,8%.

Entre las consultoras que publicaron sus cortes de medio mes, Eco Go mostró la versión más pesimista. Según la firma que comanda, Marina Dal Poggetto, julio cerraría con una inflación de 2,2%.

El informe indicó que los precios de los alimentos proyectan un alza de 2%. Al incorporar el resto de las categorías, la variación mensual asciende a 2,2%.

“En línea con la estacionalidad característica del mes por el comienzo de las vacaciones de invierno, la segunda semana de julio comenzó a reflejar el impacto del receso invernal con incrementos registrados en pasajes de micro de larga distancia, excursiones y alojamientos”, explicó Eco Go.

Desde la Fundación Libertad y Progreso tienen una visión diferente y esperan que la inflación de julio se ubique en 1,8%, por debajo de junio.

“Prevemos que el rubro vivienda seguirá presionando con fuerza. Sin embargo, la sorpresa deflacionaria en Estados Unidos debilitará al dólar global, ayudando a estabilizar el tipo de cambio local. Si a la política monetaria restrictiva y la consistencia fiscal se le sumara la calma cambiaria, no habría motivos para que no se siguiera consolidando este sendero desinflacionario”, evaluó el economista Julián Neufeld.

Por su parte, Invecq consideró que “hacia adelante la inflación seguirá moderándose, aunque muy gradualmente” y evaluó que promediaría 1,8% en el segundo semestre para cerrar 2026 en torno al 30% anual”.

“El desafío sigue siendo el mismo que hace más de un año: romper la inercia que los precios vienen mostrando desde junio 2025, cuando la inflación subyacente descendió a la zona del 2% mensual, pero no logró ubicarse más abajo”, remarcó la firma que lidera Esteban Domecq.

En tanto, Analytica –cuyo responsable es Ricardo Delgado– calculó que la variación del costo de vida de julio estará en 1,9%.

El dato que resalta de su último informe es la desaceleración de los alimentos, que pasaron de un alza de 0,9% en la primera semana a una variación de 0,3% en la segunda.

Para Equilibra, la variación estará en 2% “sin grandes cambios a nivel de categorías con regulados y estacionales liderando y la Núcleo perforando el 2%”.

Aunque con diferente porcentaje, LCG detectó un comportamiento similar en el precio de los alimentos. En el arranque de julio detectó un alza de 2,4%, mientras que en la siguiente hubo plena estabilidad.

Corresponsalía Buenos Aires