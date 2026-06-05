«La estabilidad sola no alcanza»: el aviso de la UIA en la OIT al defender la reforma laboral

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, expuso en la sesión plenaria de la OIT en Ginebra, donde advirtió que "la estabilidad sola no alcanza" para reactivar el mercado laboral. (Foto: Gentileza UIA)

La Unión Industrial Argentina (UIA) participó activamente de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, un encuentro clave donde representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores analizaron el impacto de la innovación tecnológica sobre el mercado laboral. Durante la sesión plenaria de este 2026, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, compartió la visión del sector industrial y trazó un crudo diagnóstico estructural sobre la realidad argentina.

Ante el foro internacional, el dirigente reveló que la desocupación en el país alcanzó el 7,5% durante 2025, el empleo privado formal arrastra un alarmante estancamiento de 15 años y la informalidad laboral ya se encuentra en torno al 43%.

Frente a este complejo escenario, el titular de la central fabril resaltó el valor de la reciente sanción de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). Al respecto, Rappallini defendió la normativa de forma tajante señalando que «fue aprobada por el Congreso de la Nación con amplia mayoría y en total cumplimiento de nuestra Constitución Nacional» , calificándola además como un punto de inflexión necesario para promover la contratación y generar previsibilidad jurídica para la inversión.

Productividad, tecnología y la «supervivencia» del sector industrial

Según la perspectiva que la delegación empresaria llevó al plenario, la innovación tecnológica representa una oportunidad para el desarrollo, pero advirtieron que sus beneficios sólo se traducen en bienestar cuando contribuyen a aumentar la productividad y promover la inversión. En su exposición, Rappallini remarcó este concepto al advertir que «la tecnología por sí sola no genera bienestar; lo hace cuando aumenta la productividad y se transforma en inversión, empleo y salarios mejores».

En esa línea, la UIA destacó el papel central de las empresas sostenibles y la importancia de la competitividad en los sectores que participan del comercio internacional, donde la incorporación de tecnología y la mejora continua son condiciones necesarias para crecer. Con respecto a la exigencia del mercado global, Rappallini fue tajante en su discurso al asegurar que «en la industria, en las exportaciones y en todas las actividades transables, los precios y los estándares de calidad se definen globalmente», concluyendo que bajo estos parámetros «la competitividad deja de ser una opción para convertirse en una condición de supervivencia».

Financiamiento para Pymes y el valor estratégico del diálogo

La delegación de la UIA, encabezada por Rappallini e integrada por los miembros del Comité Ejecutivo David Uriburu, Rodrigo Pérez Graziano, Elio del Re y Marcelo Domínguez Molet, planteó la relevancia de la estabilidad macroeconómica como base para recuperar la confianza. El dirigente fabril reconoció que en Argentina se está transitando un proceso de estabilización necesario contra la inflación, pero advirtió en su discurso que «la estabilidad por sí sola no alcanza».

Para que la modernización productiva sea viable, la entidad remarcó la necesidad de ampliar el acceso al crédito productivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, como herramienta clave para financiar la transformación tecnológica. Al respecto, Rappallini profundizó señalando que «la educación y la capacitación continua se han convertido en la nueva infraestructura del desarrollo», elementos indispensables para cerrar brechas digitales y acompañar a las Pymes.

Finalmente, la central industrial concluyó su intervención ponderando el valor del diálogo social y del tripartismo para construir consensos duraderos ante la transformación productiva. Sobre este cierre, Rappallini destacó ante el plenario que «el tripartismo no es solamente una metodología de trabajo; es una herramienta indispensable para construir consensos duraderos en tiempos de cambio», invitando a que la OIT articule de manera sólida las preocupaciones del sector productivo mundial.