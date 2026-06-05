Juan Mahiques afirmó que Javier Milei no está obligado a firmar el nombramiento de la jueza Michelli

El ministro Juan Mahiques informó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de pliegos por la designación de la jueza Michelli

Durante una entrevista, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró este viernes que el presidente Javier Milei no está obligado a firmar el decreto para designar a María Verónica Michelli como jueza federal, pese a que su pliego fue aprobado por el Senado esta semana.

El funcionario sostuvo que la Cámara alta “habilitó” al Presidente para avanzar con la designación, aunque aclaró que ello no implica una imposición constitucional inmediata.

La situación se produce luego de que el Senado aprobara el nombramiento de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata, en una votación que generó repercusiones políticas y judiciales.

Según explicó, la firma se concretará cuando el Poder Ejecutivo considere oportuno hacerlo.

La magistrada había quedado en el centro de la controversia después de que el Gobierno intentara retirar su pliego. Distintas versiones señalaron que la decisión estuvo vinculada a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones sobre asuntos sensibles para la administración nacional.

Juan Bautista Mahiques

Juan Mahiques sobre la jueza Michelli: el recordatorio a los mandatarios y la aprobación de los pliegos

Mahiques evitó confirmar esa interpretación y remarcó que nunca se informó oficialmente el motivo de la decisión presidencial. Además, recordó que los mandatarios tienen la facultad de retirar postulaciones antes de que sean tratadas por el Congreso.

El ministro también señaló que el cargo asignado a Michelli corresponde a un tribunal que todavía no se encuentra en funcionamiento, situación que comparte con otras vacantes incluidas en el proceso de designaciones judiciales.

Por otra parte, defendió la aprobación de los pliegos impulsados por el Gobierno y afirmó que la cobertura de vacantes representa una necesidad para el sistema judicial. En ese sentido, advirtió que el Poder Judicial alcanzó niveles históricos de cargos sin cubrir, lo que, según indicó, afecta su funcionamiento.

La aprobación de Michelli formó parte de un paquete de 74 designaciones judiciales avaladas por el Senado. Tras la votación, Milei celebró el avance de los nombramientos y los presentó como un paso para normalizar y fortalecer el funcionamiento de la Justicia argentina.

Con información de Infobae