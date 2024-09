La gestión Milei se beneficiará de un histórico reclamo de Martín Guzmán al FMI

La noticia sorprendió a propios y extraños en la tarde del miércoles: el Fondo Monetario Internacional anunció que acepta tratar la revisión de su política de sobrecargos, y que ello sucederá en la reunión formal del Board en octubre próximo.

La encargada de dar a conocer el visto bueno fue nada menos que la Directora Ejecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva, durante una reunión informal del Board, y si bien no se brindaron precisiones respecto a la fecha exacta, se sabe que sucederá entre el 21 y el 26 de octubre.

La mandamás del FMI se refirió a la salida de Rodrigo Valdés como director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo en medio de la tensión con el gobierno argentino. Georgieva dejó entrever que el presidente Javier Milei buscó desprestigiar al ex ministro de hacienda chileno para generar su desplazamiento de las negociaciones con el organismo.

No obstante el aval a la revisión de los sobrecargos es toda una novedad, dado que hasta el momento la negativa del organismo a revisar la sobretasa había sido rotunda. En efecto, se trata de uno de los reclamos históricos del ex ministro de economía Martín Guzmán, que a lo largo de toda su gestión trabajó arduamente para lograr la reducción de los sobrecargos.

Determinante. La palabra de la Secretaria del Tesoro de EE.UU., Yanet Yellen, fue clave para habilitar la revisión de los sobrecargos.

El ex funcionario nunca estuvo solo en el reclamo. Uno de los máximos referentes en cuanto a la crítica de la política de sobrecargos que mantiene el Fondo, es nada menos que el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. De hecho, la revisión de los sobrecargos no solo beneficia a la Argentina, sino que alcanza a países como Egipto, Sudáfrica, Ecuador y Ucrania.

Este último habría sido la llave para que se destrabe la revisión de parte del organismo. En medio del conflicto bélico que involucra a Ucrania con Rusia, Estados Unidos busca dar una señal geopolítica de apoyo a Ucrania, y por primera vez dio el visto bueno para avanzar en la revisión de los sobrecargos.

La encargada de hacer explícita esa intención de la administración Biden, fue la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Yanet Yellen, que se expresó acerca de la necesidad de «terminar definitivamente con este tipo de asimetrías» entre los países deudores del Fondo.

La revisión de los sobrecargos significaría para Argentina reducir los pagos en un promedio anual de entre u$s 400 y 700 millones, y un ahorro total para el país de unos u$s 12.000 millones en lo que resta del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional.

Para la Argentina, la noticia es agua en medio del desierto (de divisas). El país necesita con urgencia encontrar anclaje financiero para hacer frente a los fuertes compromisos de deuda que inician en 2025. Los vencimientos de deuda del año próximo alcanzan los u$s 25.000 millones y solo en el primer semestre ascienden a u$s 15.000 millones.

En ese marco, la revisión de los sobrecargos significaría para Argentina reducir los pagos en un promedio anual de entre u$s 400 y 700 millones, y un ahorro total para el país de unos u$s 12.000 millones en lo que resta del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, cuyo origen es el préstamo que el organismo otorgó a la gestión Macri por u$s 47.000 millones en 2018.

De concretarse la revisión, el gobierno de Javier Milei capitalizaría una gestión titánica que inició el ex ministro de economía Martín Guzmán, que una y otra vez intentó en sus conversaciones con el FMI que el organismo acceda a revisar la política de sobrecargos, recibiendo una negativa como respuesta de forma recurrente.

Falta solo un paso para que el FMI reduzca la tasa de interés que cobra por sus préstamos, y así logremos ahorrarle a Argentina cientos de millones.



Son intereses que el país paga por la deuda de tamaño récord histórico con el FMI que tomó el Gobierno en 2018. pic.twitter.com/5Op43rwlCX — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) September 18, 2024

El ex ministro celebró la noticia con un posteo en su perfil de «X». «Falta solo un paso para que el FMI reduzca la tasa de interés que cobra por sus préstamos, y así logremos ahorrarle a Argentina cientos de millones» afirmó Guzmán y agregó que «Son intereses que el país paga por la deuda de tamaño récord histórico con el FMI que tomó el Gobierno en 2018».

Qué son los sobrecargos que cobra el FMI

Desde hace años el Fondo Monetario Internacional mantiene una política especial en el cobro de intereses a los países de ingresos medios miembros, que mantienen un alto nivel de exposición a la deuda con el organismo. Se trata de los sobrecargos.

Histórico reclamo. El ex ministro Martín Guzmán insistió durante toda su gestión en la eliminación de los sobrecargos.

Aquellos países que mantienen abiertos programas de financiamiento con el Fondo y ostentan un alto nivel de endeudamiento con el organismo, deben pagar una sobretasa de interés por sobre la que está pautada en la letra del acuerdo que mantienen vigente. Se supone que ese «sobreprecio» debería incentivar a los países deudores a «pagar antes» a fin de evitar el sobrecargo.

El promedio de los sobrecargos que afrontar los países más endeudados como Argentina, Ecuador, Ucrania o Egipto, es de entre el 2% y el 3%, y en base al acuerdo que nuestro país mantiene abierto con el organismo, significa unos u$s 12.000 millones extra por pago de intereses hasta finalizar el programa.

Los datos revelan que «el incentivo» no ha funcionado tal y como se pensó al inicio, y que el único resultado a lo largo de los años ha sido (y sigue siendo) incrementar el peso de la deuda sobre economías que ya de por sí padecen crísis de balanza de pagos y tienen serias dificultades para afrontar los vencimientos vigentes en el programa con el Fondo.