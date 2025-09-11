Aumentó la inflación interanual en Estados Unidos: en agosto fue del 2,9%, el mayor incremento desde enero

WASHINGTON (AP) — La inflación en Estados Unidos aumentó el mes pasado a medida que subieron los precios de la gasolina, los comestibles, las habitaciones de hotel y los pasajes aéreos, junto con el costo de la ropa y los autos usados. Los precios al consumidor aumentaron un 2,9% en agosto en comparación con el año anterior, informó el Departamento de Trabajo el martes. Una suba respecto al 2,7% del mes anterior y el mayor incremento desde enero.

Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron un 3,1%, igual que en julio. Ambas cifras están por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

La lectura es la última que recibirá la Fed antes de su reunión clave la próxima semana, cuando muy probablemente reduzca su tasa de interés a corto plazo a aproximadamente 4,1% desde 4,3%. Aun así, los nuevos datos de inflación subrayan los desafíos que enfrenta la Fed mientras experimenta una presión implacable del presidente Donald Trump para reducir las tasas. La inflación sigue siendo obstinada mientras el mercado laboral se debilita, tendencias divergentes que requerirían reacciones opuestas de la Reserva Federal.

La contratación se ha desacelerado drásticamente en los últimos meses y fue menor de lo estimado anteriormente el año pasado. La tasa de desempleo aumentó en agosto a un todavía bajo 4,3%. Y las solicitudes semanales de desempleo aumentaron drásticamente la semana pasada, informó también el gobierno el jueves, una señal de que los despidos pueden estar aumentando.

Típicamente, la Fed reducire su tasa clave cuando el desempleo aumenta para estimular más gasto y crecimiento. Sin embargo, haría lo contrario y aumentaría las tasas, o al menos las mantendría sin cambios, frente a una inflación en aumento. El mes pasado, el director de la institución Jerome Powell señaló que los funcionarios de la Fed están cada vez más preocupados por los empleos. Sin embargo, una inflación persistentemente alta podría impedir que la Fed reduzca las tasas muy rápidamente.

Mensualmente, la inflación general se aceleró, ya que los precios aumentaron un 0,4% de julio a agosto, más rápido que el ritmo del 0,2% del mes anterior. Los precios subyacentes aumentaron un 0,3% por segundo mes consecutivo.

Los precios de la gasolina aumentaron un 1,9% solo de julio a agosto, el mayor aumento mensual desde un aumento del 4% en diciembre. Los precios de los comestibles subieron un 0,6%, impulsados por tomates, manzanas y carne de res. El costo de los viajes se disparó, con los pasajes aéreos aumentando un 5,9% solo de julio a agosto y los precios de las habitaciones de hotel subiendo un 2,3%. Los costos de alquiler también aumentaron, subiendo un 0,4%, más rápido que el mes anterior.

El impacto de los aranceles pareció ser mixto, con muchos bienes importados aumentando de precio, pero de manera modesta. Los costos de la ropa aumentaron un 0,5% solo el mes pasado, aunque todavía son solo un poco más caros que hace un año. Los costos de los muebles aumentaron un 0,3% y son un 4,7% más altos que hace un año. Los costos de los electrodomésticos también aumentaron de julio a agosto, después de haber caído el mes anterior.

Los datos de inflación llegan al mismo tiempo que Trump ha intentado despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, como parte de un esfuerzo por ejercer más control sobre la institución. Sin embargo, el martes por la noche, un tribunal dijo que el despido era ilegal y dictaminó que Cook podría mantener su trabajo mientras la disputa se resolvía en los tribunales.