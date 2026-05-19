Hidrovía: la concesión quedó en etapa decisiva y Jan De Nul apareció mejor posicionada

La licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal ingresó este martes en una etapa decisiva con la apertura de las ofertas económicas de Jan De Nul y DEME, aunque la primera compañía aparece mejor posicionada por su ventaja técnica y su histórica presencia operativa en la Hidrovía.

La pulseada por la Hidrovía entró en definición

Según la información publicada en el sistema oficial Contrat.Ar, ambas firmas belgas presentaron una propuesta económica de referencia de 14,23 dólares, mientras que en los renglones exhibidos del cuadro comparativo figura un valor unitario de 4,65 dólares estadounidenses.

La apertura de las propuestas se produjo luego de que las dos empresas superaran la evaluación técnica sin impugnaciones. En esa instancia, Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos contra 42,14 de DEME, diferencia que consolidó una ventaja significativa para la firma que opera la Hidrovía desde hace décadas.

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que la propuesta operativa de Jan De Nul recibió mejor ponderación en antecedentes, metodología y capacidad técnica, factores considerados centrales en una concesión de largo plazo para el principal corredor exportador del país.

La compulsa corresponde a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 508-0002-LPU25, impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), para adjudicar tareas de modernización, ampliación, operación, mantenimiento, dragado, redragado y señalización de la Vía Navegable Troncal.

En el sector consideran que Jan De Nul cuenta además con una ventaja operativa derivada de su experiencia histórica en el río Paraná, el conocimiento de la sedimentación, la logística y los costos de mantenimiento, además de infraestructura ya desplegada y relaciones consolidadas con actores portuarios y exportadores.

DEME, en tanto, llegó al proceso como uno de los principales competidores globales en materia de dragado y con fuerte capacidad tecnológica y financiera, aunque con menor trayectoria operativa en la Hidrovía argentina.

El hecho de que ambas ofertas económicas visibles resultaran equivalentes fue interpretado en el mercado como un intento de DEME de neutralizar la ventaja económica de Jan De Nul y trasladar la definición al terreno técnico.

En caso de que las propuestas económicas sean finalmente similares, la decisión podría inclinarse por antecedentes, capacidad comprobada, continuidad operativa y menor riesgo de transición, aspectos en los que Jan De Nul aparece hoy con ventaja objetiva.

NA