Caputo motivó a empresarios a adaptarse a la situación del país: “Los próximos 18 meses serán los mejores”

El ministro de Economía Luis Caputo estuvo presente en el Summit 2026 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), realizada en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su exposición, Caputo remarcó que el país atraviesa una transformación estructural y que el sector privado debe adecuarse a esta nueva etapa, marcada por reglas distintas a las del pasado.

El ministro de Economía fue contundente al declarar que «lamentablemente el trabajo creció en los sectores informales, no nos podíamos quedar con el modelo anterior porque ya sabíamos que fracasó en la Argentina y en todo en el mundo”.

AmCham: Luis Caputo aseguró a empresarios que «la inflación va a bajar»

En ese marco, Luis Caputo sostuvo que el modelo económico actual es “inexorable” y que no tiene marcha atrás, por lo que pidió a los empresarios ajustar sus estrategias a este esquema. Según planteó, el cambio implica dejar atrás prácticas del pasado y avanzar hacia un sistema más orientado al mercado, con mayor competencia y eficiencia.

Con esperanza en el funcionamiento del sistema económico, Caputo fue claro y afirmó que «los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”.

Con una mirada puesta en el segundo trimestre del 2026, Caputo mencionó que desde abril habrá una caída muy fuerte de la inflación porque “ya comenzó a observarse una mejora en la demanda de dinero”.

Los incentivos de Luis Caputo para los sectores productores en el nuevo sistema económico

El ministro destacó que el Gobierno busca reducir costos estructurales mediante la baja de impuestos, regulaciones y gastos logísticos, con el objetivo de mejorar la competitividad. En esa línea, señaló que estas medidas forman parte de un programa integral que apunta a consolidar el crecimiento económico en el mediano plazo.

Caputo advirtió que la recuperación no será uniforme y que algunos sectores se adaptarán más rápido que otros; sin embargo, insistió en que el proceso ya está en marcha y que los cambios comenzarán a reflejarse de manera progresiva en la actividad económica.

Además, defendió las reformas impulsadas por el Gobierno especialmente en el plano laboral, al considerar que permitirán fomentar el empleo formal y generar condiciones más favorables para la inversión. Según explicó, la reducción de cargas y la flexibilización buscan dinamizar el mercado laboral.

El político apuntó a que el éxito del modelo depende en gran medida de la respuesta del sector privado. En ese sentido, remarcó que habrá empresas que logren adaptarse rápidamente y otras que enfrenten mayores dificultades, pero insistió en que el nuevo esquema económico llegó para quedarse.

AmCham: qué oradores participaron y quién se destacó

Dentro de la jornada del Summit, estuvieron presentes varios representantes políticos del país: la presencia de Javier Milei fue la más destacada, junto a representantes de diversas provincias.

Entre los oradores del sector público participaron: