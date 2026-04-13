La informalidad tuvo una leve disminución a fines del 2025: los jóvenes fueron los más afectados

Este lunes 13 de abril el Indec publicó el informe de los indicadores de informalidad en el mercado de trabajo. Allí, reveló que la tasa general fue del 43% en el cuarto trimestre del 2025. Sin embargo, entre los trabajadores menores de 30 años la cifra superó el 58%.

El relevamiento mostró que unas 9,2 millones de personas se encuentran trabajando en la informalidad. Esto implica un leve retroceso con lo que había sido el trimestre anterior, que había arrojado 43,3%. Sin embargo, también significa una suba de un punto porcentual con respecto al cierre del 2024.

Asimismo, se encuentra por encima del 41,4% que había arrojado el último trimestre del 2023, y 3% arriba del primer trimestre de la gestión de Javier Milei, que había alcanzado el 40,8%.

Fuente: Indec.

A fines del año pasado, la informalidad afectó al 44,5% de las mujeres trabajadoras y al 41,8% de los hombres.

Con respecto al rango etario, los menores de 30 años son los más afectados, ya que alcanza al 58,4% de los trabajadores. Lo siguen los mayores de 65 años con el 58% y por último los trabajadores entre 30 y 64 años con el 37,6%.

Dividido por sectores, en el ámbito «servicio doméstico» la informalidad fue del 78%. La tabla la siguió el rubro de la construcción con el 73,8%, el comercio con el 52,6% y por último la industria manufacturera con el 37,2%.

Según el Indec, entre los sectores informales, el 36,3% son trabajadores asalariados y el 28,6% se considera jefe. El restante (63,3%) son cuentapropistas.

Subió la desocupación a 7,5% en el cierre del 2025

El mercado laboral argentino cerró el 2025 con un evidente deterioro. Según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desocupación subió durante el cuarto trimestre de 2025 y se ubicó en el 7,5% de la población económicamente activa.

Esta proporción refleja la cantidad de personas que no tienen una ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo de manera constante, una situación crítica que ya alcanza a más de 1,64 millones de ciudadanos en todo el territorio nacional.

Las cifras oficiales marcan un duro incremento de 1,1% si se las compara con el mismo período del año anterior, y un salto de 0,9% respecto al tercer trimestre de 2025.

En base a la extrapolación sobre una población total de 47,7 millones de habitantes, la oferta laboral creció en 138.200 personas frente al cierre de 2024, pero el empleo global bajó en 107.600 puestos, lo que provocó que el desempleo se acrecentara en 245.700 trabajadores.

Mientras tanto, la tasa de actividad alcanzó el 48,6% y la tasa de empleo retrocedió al 45%, marcando una evidente contracción.

El impacto de esta recesión laboral golpeó con extrema crudeza a la población juvenil. La desocupación aumentó 3% para las mujeres de entre 14 y 29 años, y trepó 3,7% entre los varones del mismo rango etario.