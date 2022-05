«La manzana se cae a pedazos y la pera vale la mitad», dicen los productores

Los productores frutícolas de la región tienen sus razones para reclamar. El escenario que enfrentan no es el mejor y para colmo de males, lo que aparentaba ser una temporada con algo de alivio, por factores locales o externos, se convirtió en un año donde otra vez los precios estarán por debajo de los esperados. Por esas razones ratificaron que el martes desde las 10 se movilizarán por la ruta 22 con un paquete de demandas.

Horacio Pierdominici, titular de la Cámara de Cipolletti, explicó que el escenario es complejo. «El golpe de gracia fue la helada de octubre pasado, cuando perdimos todo, nos quedamos sin cosecha y hasta ahora las ayudas prometidas brillan por su ausencia».

El dirigente se quejó por los precios de la fruta. «La gente no tiene plata, no puede comprar fruta, la manzana se cae a pedazos a pesar de que tuvo buen color, buen tamaño, la pera costaba 35/40 centavos de dólar, ahora nos dicen que la fruta se pagaría con suerte entre 20 y 22 centavos de dólar y a nosotros nos cuesta 32 centavos de dólar producirla. O sea, otra vez trabajamos a perdida y no damos más».

Piedominici le dijo a RN Radio que «eso de que no hay retenciones es una mentira, nosotros cobramos con un dólar oficial nuestra fruta, pero cuando vamos a comprar los insumos para la chacra los pagamos con un dólar blue. Eso es una retención. Y lo de la guerra de Ucrania es grave, pero más grave para nosotros acá es la guerra de la AFIP, que todos los días nos hace la guerra con la carga impositiva que es tremenda».

«Desde Fruticultura dicen que nos están dando una mano y no es así, lo del crédito para las mallas para proteger la fruta de las heladas es inviable, pero para las empresas sí hay líneas de crédito del BNA. Lo del cánon de riego, lo de la patente de los vehículos de trabajo son utras promesas que no cumplieron», agregó.

Carlos Zanardi, presidente de la Cámara de Fernández Oro, dijo ayer que «los productores que se encuentran en emergencia agropecuaria y han perdido la cosecha, deben afrontar en los próximos días tareas culturales, necesarias para la calidad de la próxima temporada», pero se encuentran en una situación terminal que les impide afrontar esos costos.

Agregó que «hemos visto desaparecer a más de la mitad de nuestros pares, en los últimos años por falta de políticas públicas sustentables que permitan una rentabilidad para la fruta, ante un sistema comercial perverso que determina que nuestra producción (en especial las peras) que las empresas las exportan pagando un precio a los productores por debajo del costo de producción».

La movilización comenzará en Allen por ruta nacional 22, se suman los chacareros de Fernández Oro, todos por arriba la ruta a la Rotonda de Cipolletti y desde allí por el puente a Neuquen y regreso.

Escuchá la entrevista completa con Horacio Pierdominici, en «Digan lo que Digan», por RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.