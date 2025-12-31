BCRA: dos factores cruciales para la eliminación definitiva del cepo cambiario en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó sus lineamientos estratégicos para el 2026, estableciendo las bases técnicas para lo que podría ser la eliminación definitiva de las restricciones cambiarias.

Según el documento oficial, la entidad conducida por Santiago Bausili supedita la flexibilización del cepo a dos factores determinantes: la estabilidad del tipo de cambio y el regreso del Tesoro Nacional al mercado voluntario de deuda.

BCRA: la definición de los requisitos para el fin de las restricciones a empresas

La autoridad monetaria subrayó que, tras haber liberado en abril de 2025 la compra de divisas para personas físicas —quienes adquirieron USD 24.206 millones hasta noviembre—, el próximo paso se centra en las corporaciones.

La flexibilización de las trabas sobre los stocks de dividendos y el pago de deudas comerciales previas a 2023 dependerá de un acceso fluido a los mercados externos por parte del Tesoro.

El BCRA considera que este acceso, sumado al financiamiento externo de las empresas, permitirá que la acumulación de divisas se traduzca en un aumento real del stock de reservas internacionales, sin que estas deban destinarse íntegramente al pago de vencimientos de capital e intereses.

BCRA: reservas, bandas de flotación y política de encajes para 2026

A partir del 1 de enero 2026, el Central pondrá en marcha un programa de compra de reservas internacionales que aspira a sumar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones. La ejecución diaria estará alineada con una participación del 5% del volumen del Mercado Libre de Cambios (MLC), buscando no afectar la estabilidad de precios.

Respecto al esquema cambiario, el BCRA ratificó que el mercado operará bajo un régimen de flotación entre bandas. Desde el primer día de 2026, los límites (techo y piso) de estas bandas se actualizarán mensualmente siguiendo el dato de inflación del INDEC con un rezago de dos meses.

Paralelamente, se iniciará una normalización de la política de encajes bancarios, desandando el «apretón monetario» previo para incentivar el crédito a familias y empresas como parte del proceso de remonetización de la economía.