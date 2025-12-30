El Riesgo País se ubica en 570 puntos y Wall Street opera con cautela ante el desafío de la deuda

La estabilidad del Riesgo País es el dato que miran de cerca los analistas. (Foto: gentileza)

Luego del rally de ayer, el mercado financiero opera este martes con prudencia, pero con una señal positiva desde la renta fija: el Riesgo País no se dispara y se mantiene en el umbral de bajos. La atención de los inversores se corre de la política local para volver a enfocarse en la sostenibilidad de los pagos externos, lo que se traduce en una toma de ganancias en las acciones pero estabilidad en los títulos de deuda.

El índice de riesgo medido por el JP Morgan se ubica en los 570 puntos básicos, registrando una leve baja del -0,20% respecto al cierre anterior, en el corte de las 12 del mediodía.

En cambio, la renta variable siente el impacto de la corrección. El índice S&P Merval de la bolsa porteña retrocede un -0,40% en la apertura, cotizando en 3.086.583 puntos. Así se desprende de la información oficial, recopilado por Rava Bursátil.

Los ADRs en Nueva York

En Wall Street, los papeles argentinos (ADRs) operan mayoritariamente en baja, borrando parte de la euforia del lunes. El sector financiero es el más castigado, mientras que empresas vinculadas al agro y real estate logran números verdes.

Las 5 que más suben:

Cresud: +1,61% IRSA: +0,37% Telecom Argentina: +0,35% Tenaris: +0,31% Ternium: +0,24%

Las 5 que bajan:

BBVA: -1,80% Banco Supervielle: -1,74% Grupo Financiero Galicia: -1,35% Globant: -1,15% Pampa Energía: -1,12%

La atención puesta sobre el financiamiento para pagar deuda

La estabilidad del Riesgo País es el dato que miran de cerca los analistas, coincidiendo con las definiciones del Banco Central sobre el futuro financiero. Según un reporte de Bloomberg Línea, la entidad monetaria afirmó ayer que la vuelta a los mercados internacionales será «clave» para refinanciar los vencimientos de deuda de los próximos años.

Esta dependencia del crédito externo para «rollear» los compromisos es lo que mantiene a los inversores en estado de alerta, valorando que el riesgo no suba, aunque opten por desarmar posiciones en acciones bancarias a corto plazo.