Operación Reyes Magos: la guía definitiva para ahorrar hasta un 30% en jugueterías y supermercados con Banco Patagonia

De cara a la llegada de los Reyes Magos, el Banco Patagonia activó una serie de beneficios exclusivos para los clientes de la región. Con el foco puesto en aliviar el ticket de las familias, las promociones para regalos estarán disponibles desde el 2 hasta el 5 de enero inclusive.

El mapa de los regalos para Reyes: ¿dónde comprar con descuentos imperdibles?

Durante estos días, los clientes podrán acceder a un 30% de descuento utilizando tarjetas de crédito y débito Visa en locales clave del Alto Valle y la cordillera:

Jugueterías: Hermes, Giro Didáctico, Final Fantasy, Casa Sánchez, Muebles Art y Jumbo Express.

Para las compras de la canasta familiar, el esquema de reintegros se mantiene vigente según el día de la semana:

Miércoles: Carrefour con Visa (Crédito/Débito), Mastercard y Amex.

con Visa (Crédito/Débito), Mastercard y Amex. Jueves: La Anónima con Visa y Mastercard (Crédito) y Supermercados Todo con Visa (crédito)

con Visa y Mastercard (Crédito) y Supermercados Todo con Visa (crédito) Sábados: Cooperativa Obrera con Visa y Mastercard (Crédito)

Combustibles y escapadas express para reyes

Para quienes planean moverse por la provincia o la zona cordillerana, el banco sostiene beneficios en servicios esenciales:

Nafta: todos los jueves , 20% de descuento con Visa. Para quienes acreditan sueldo , el ahorro sube al 25% .

todos los , 20% de descuento con Visa. Para quienes , el ahorro sube al . Turismo: 3 cuotas sin interés en el Tren Patagónico todos los días.

3 cuotas sin interés en el todos los días. Construcción: en Carlos Isla, los martes hay 15% de descuento y 3 cuotas sin interés.

Gastronomía y Ocio: el «kit de vacaciones» para entretener chicos y grandes

Chocolates y dulces: Havanna ofrece 30% todos los días. En Rapanui , sábados y domingos hay 25% (30% para jubilados y plan sueldo).

ofrece 30% todos los días. En , sábados y domingos hay 25% (30% para jubilados y plan sueldo). Cine y Show: todos los viernes rige un 25% de ahorro en entradas para cines y teatros.

todos los rige un 25% de ahorro en entradas para cines y teatros.

Y además, en la tienda ClubPatagonia (www.clubpatagonia.com.ar), el cliente descubrirá los mejores productos abonando con puntos o puntos y pesos, para toda la familia.